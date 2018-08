Das Weinfest soll ein Familienfest bleiben

Noch ein Winzer gesucht

+ © Hapke Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier (l.) mit zwei von drei Organisatoren des Weinfests, Gisela Hechler und Volker Twachtmann. Auf dem Bild fehlt Lutz Hollmann. © Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Federweißer aus der Metro und Zwiebelkuchen aus der eigenen Küche: So feierte das Weinfest in Alt-Stuhr im Jahr 2001 seine Premiere. „Getanzt wurde auf dem Bürgersteig“, erinnert sich Gisela Hechler, die auch in diesem Jahr wieder als Organisatorin auftritt. Gemeinsam mit Volker Twachtmann und Lutz Hollmann lädt sie für Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. September, zur 15. Auflage der Veranstaltung ein.