Weinfest in Alt-Stuhr: Ein Fest für Genießer

Von: Andreas Hapke

Sollte das Wetter mitspielen, dürften sich wieder etliche Gäste auf dem Weinfest in Alt-Stuhr tummeln. © Andreas Hapke

Einmal im Jahr wird der Platz zwischen dem Rathaus und der Volksbank-Filiale an der Stuhrer Landstraße zu einem kleinen Winzerdorf. An drei Tagen im September nämlich – wenn das Weinfest in Alt-Stuhr Besucher aus nah und fern mit einer großen Auswahl an Rebensäften, Leckereien und einem bunten Rahmenprogramm lockt.

Stuhr – Normalerweise ist das so. Denn wie viele andere Veranstalter mussten auch die Organisatoren des Weinfests in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt die Segel streichen. Umso größer ist die Freude bei Gisela Hechler, Volker Twachtmann und Lutz Hollmann, dass es in diesem Jahr endlich wieder klappt. Die inzwischen bereits 17. Auflage der Veranstaltung geht von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September, über die Bühne.

Das Weinfest ist angedockt an die 850-Jahr-Feier der Gemeinde Stuhr, die schon für vergangenes Jahr geplant war. Das Programm läuft auf dem Vorplatz und im Innern des Rathauses. Es gibt also doppelten Grund zum Feiern.

Winzer halten dem Weinfest die Treue

Nach Auskunft von Gisela Hechler hat die zweijährige Zwangspause dem Interesse der Winzer keinen Abbruch getan. Ob Weinkontor St. Kilian, Weingut Schau Katharinenhof, Weingut Residenz Bechtel oder Weingut Messer und Krämer – sie alle halten dem Weinfest bereits seit vielen Jahren die Treue. „Ich hatte auch neue Bewerber, dennen ich aber absagen musste“, berichtet Gisela Hechler.

Anders sieht es bei den kulinarischen Spezialitäten aus. „Es sind etliche Anbieter, die ich abtelefoniert habe. Doch entweder gibt es sie nicht mehr oder sie können nicht kommen, weil Personal fehlt.“ Am Ende hat sich die Mühe aber gelohnt. Die Besucher dürfen sich auf Orientalisches, Indisches, Flammkuchen, Crêpes sowie Bratwurst & Co. freuen. An Käse werde es auch nicht mangeln, sagt Gisela Hechler, und den Zwiebelkuchen steuert einmal mehr sie selbst bei. „Ob mit Fruchtbowle oder Federweißer wird er auf jeden Fall unsere Gaumen erfreuen“, ist sie sich sicher.

Für Anbieter außerhalb der Gastronomie – etwa Aussteller von Schmuck, Kunst, Handwerk, Basteleien oder Floristik – haben die Veranstalter auch kurzfristig noch Platz. Für sie hat Gisela Hechler unter 0421/95 70 08 21 ein offenes Ohr.

Von Tanz bis Klönschnack

Für das Rahmenprogramm steht eine große und – wie es in der Mitteilung heißt – liebevoll geschmückte Bühne zur Verfügung. Dort wird Bürgermeister Stephan Korte das Weinfest am Freitag, 9. September, um 19 Uhr eröffnen. Dies können die Besucher bereits bei einem Gläschen Wein verfolgen. Anschließend bittet DJ Kee bis um Mitternacht zum Tanz.

Der Samstag startet um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen im Café Klönschnack. Um 15.30 Uhr feiert das Duo Total Genial seine Premiere auf dem Weinfest. Es möchte die Besucher mit Comedyzauberei in seinen Bann ziehen, bevor um 16.30 Uhr aktuelle Modetrends im Mittelpunkt stehen – vorgeführt von der Alt-Stuhrer Boutique „lieblingsTeil“. Von 19 bis 0 Uhr legt wieder DJ Kee auf.

Ein Gottesdienst, gestaltet von Pastor Vetter und dem Posaunenchor Del-Stuhr, eröffnet um 10.30 Uhr den Abschlusstag. Ab 14 Uhr gibt es wieder Kaffee und Kuchen im Klönschnack, serviert von den Mitarbeitern der Volksbankfiliale in Alt-Stuhr. Maritimes bringt um 15 Uhr der Brinkumer Shanty-Chor zu Gehör. Und alle, die die Modenschau am Vortag verpasst haben, bekommen um 16.15 Uhr eine neue Chance, bevor um 18 Uhr das Weinfest sein Ende findet.

Besucher nicht kalkulierbar

Was vor 19 Jahren als kleines Treffen aus dem Büro der Immobilienfirma Hechler und Twachtmann heraus entstand, auch damals schon mit Zwiebelkuchen, hat sich zu einem stattlichen Event mit laut Hechler bis zu 3 000 Gästen entwickelt. In diesem Jahr aber dürften die Besucherströme wegen der parallel stattfindenden 850-Jahr-Feier Stuhrs schwerer zu kalkulieren sein. „Wer bleibt wo hängen? Das kann niemand vorhersehen“, sagt Hechler.

Den Überschuss aus den Standgeldern des Festes spenden Hechler und ihre Mitstreiter an den TV Stuhr, der die Toiletten in der Turnhalle zur Verfügung stellt, sowie an soziale Einrichtungen. Unterstützt wird das Weinfest von der Volksbank Stuhr, Elektro Suhr und der Gemeinde.