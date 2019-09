Auf das Weinfest!

Der Startschuss für das Weinfest in Alt-Stuhr ist gestern Abend gefallen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother (v.l.) eröffnete die dreitägige Veranstaltung zwischen Volksbank und Rathaus. Kurz danach stieß sie mit Volker Twachtmann, Susanne Schröder und Gisela Hechler an. Heute können Besucher von 14 bis 24 Uhr feiern. Nachmittags gibt es unter anderem einen Flohmarkt. Morgen geht es um 11 Uhr weiter. Zunächst steht ein Gottesdienst mit Pastor Robert Vetter auf dem Programm. Das Weinfest endet am Sonntag um 18 Uhr. Foto: Heinfried Husmann