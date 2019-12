Stuhr - Von Martin Möhring. Einen wunderschönen zweiten Advent erlebten zahlreiche Besucher im Stuhrer Rathaus. In guter Tradition gab sich das Bremer Kaffeehaus-Orchester die Ehre und spielte das Weihnachtskonzert „Weihnachtszauber und Winterträume“.

Die Musiker präsentierten ein festlich-feierliches Programm, das den Zuhörern ein ums andere Mal ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Ein Konzert voller Charme und Herzenswärme, das durch die Volksbank Syke unterstützt wurde.

Das Orchester brachte einen Mix aus klassischer Kaffeehausmusik und weihnachtlichen Evergreens zu Gehör. Mit Anlehnungen an Broadway, Rock und Swing ging es auf eine schwungvolle-winterliche Reise. Klaus Fischer führte durch das Programm.

Das Bremer Kaffeehaus-Orchester ist ein Ensemble von fünf Musikern, die sich seit dem Abschluss ihres Klassik-Musikstudiums 1990 hauptberuflich dem Kulturphänomen „Kaffeehaus-Musik“ widmen. Die ständige Weiterentwicklung des Repertoires macht es den Musikern möglich, wach und lebendig zu bleiben und sorgt für die ständige Erfrischung des Publikums. Ihre spielerische Offenheit, das Interesse an musikalischen Grenzbereichen und die liebevolle Zugewandtheit zum Publikum dankten die Zuhörer im Stuhrer Ratssaal mit lang anhaltendem Applaus.

Mit ihrem ersten Stück „Pastorale per la notte di Natale“ von Arcangelo Corelli eroberten die fünf Musiker in ihren Fracks sofort wieder die Herzen des Stuhrer Publikums. Es folgte „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas“ von Meredith Wilsom. „Dreams of the Snowflakes“ und „Harry und die Zaubervögel“ rundeten das Programm im ersten Drittel ab.

Mit „La Paix aus der Feuerwerksmusik“ (Georg Friedrich Händel), „Knecht Ruprecht“, „Ave Maria“ (Franz Schubert) und „Adeste Fideles“ (John Francis Wade) ging es in die Pause. Der zweite Teil des Programms begann mit dem schwungvollen „Winter Wonderland“ von Felix Bernard, Dick Smith, Jule Styne und Sammy Khan.

Mitgewippt und mitgeschnipst wurde dann zu den Evergreens „Walking in the Air“ von Howard Blake und „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ von Karel Svoboda. Mit „Santa Claus Is Coming to Town“ von J. Fred Coots und dem Potpourri von Franz Stolzenwald „Weihnachtsklänge“ endete das offizielle Programm. Das Publikum forderte allerdings Zugaben und belohnte den fantastischen Auftritt mit minutenlangen Standing Ovations. Mit dem Singen von Weihnachtsliedern klang der Nachmittag aus.

Zum Abschluss fand noch die neue CD „Opus 14“ des Bremer Kaffeehaus-Orchesters, die Anfang Dezember erschienen ist, Erwähnung. „Wieder haben wir die Kaffeehausmusik neu erfunden“ so die Musiker. Zwischen Bachs berühmter D-moll-Toccata und Kneipenmusik vom Wüstenplanet Aquilae öffnet das Orchester wieder einen musikalischen Kosmos – von Verdi über die Beatles zum China der 1970er Jahre, von Supertramp über Paolo Conte bis Gustav Maria Bachpelz.