Weihnachtliches und Beschwingtes in der Stuhrer Kirche

Weihnachtliche und winterliche Lieder sind beim Konzert des gemischten Chors „Potpourri“ am frühen Sonntagabend in der Stuhrer St.-Pankratius-Kirche erklungen. Wer genug hatte vom Trubel auf dem benachbarten Weihnachtsmarkt, der fand während der Aufführung ein wenig Zeit für Einkehr und Besinnlichkeit. Anna Koch und ihre Sänger hatten aber auch heiter-beschwingte Stücke passend zur Jahreszeit im Programm, so etwa Gospels und Spirituals wie „We praise your name, o Lord“. Ein Höhepunkt des Konzerts war sicherlich der Augenblick, als vier Sänger in der gut gefüllten Kirche vortraten, um „Ein Stern stand am Himmel“ zu intonieren. Zum Schluss präsentierte der Chor das tansanische Abschiedslied „Mungu Akipenda“ auf Kisuaheli.

J sb/Foto: Ehlers