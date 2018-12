Kaffeehaus-Orchesters spielt im ausverkauften Saal

Stuhr - An der Tageskasse gab es keine Karten mehr, darauf wies ein Schild mit der Aufschrift „Ausverkauft“ hin. Das zeigt, wie beliebt die fünf Vollblutmusiker des Bremer Kaffeehaus-Orchesters in Stuhr sind. Sie hatten zu einem Konzert unter dem Titel „Weihnachtszauber-Winterträume“ ins Rathaus geladen.

Constantin Dorsch spielte Violine, Gero John Violoncello, Anselm Hauke Kontrabass und Johannes Grundhoff Klavier. Klaus Fischer bediente gleich fünf Instrumente: Flöte, Piccolo, Klarinette, Bassklarinette und Saxofon.

Das Konzert begann mit dem italienischen Stück „Pastorale per la notte di Natale“ (Pastorale zum Weihnachtsabend). Klaus Fischer, der die Aufgabe des Moderators übernommen hatte, scherzte, dass man das einmal im italienischen Restaurant bestellen sollte. Dann könne die Frage des Kellners kommen: „Möchten Sie das mit oder ohne Knoblauch?“

Der Violinist Constantin Dorsch ist in seinem Leben schon viel in der Welt herumgekommen. Aus seinem Besuch in Japan ist das Potpourri „Winter in Japan“ entstanden. Nun sei Japan ja eigentlich nicht das Weihnachtsland, so der Moderator, aber dort gebe es im Winter viel Schnee und dort sei auch das Skifahren erfunden worden. Der fetzige Titel „Sleigh Ride“ (Schlittenfahrt) mit vielen Stakkatos folgte mit Fischers Kommentar zu der Schnelligkeit der Tiere: Pferde seien eben auch nur Menschen.

Das Potpourri „Weihnachtsfreude überall“, das mit Zusatz „Die meisten Titel werden Sie erkennen“ angekündigt wurde, endete mit dem Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Still war es bei dem Konzert des Kaffeehaus-Orchesters allerdings nicht. Nach der Pause stand Georg Friedrich Händel mit dem Titel „Arrival oft the Queen of Sheba“ – auf Deutsch „Ankunft der Königin von Saba“ – auf dem Programm. Ebenfalls Teil des Konzertes war der Titel „In schnelllebiger Zeit“ von Johannes Grundhoff.

Das Konzert endete mit dem Potpourri „Weihnachtsklänge“ von dem Komponisten Franz Stolzenwald, zu dem das begeisterte Publikum im Stuhrer Rathaus kräftig mitsang.

