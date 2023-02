Klimaschutznetzwerk Stuhr ist mit erster Veranstaltung erfolgreich gestartet

Von: Martin Möhring

Gut investiert: Mit Photovoltaik lässt sich auf lange Sicht viel Geld sparen. Darin waren sich die Referenten einig. © Symbolfoto: Nestor Bachmann/dpa

Bei der ersten Info-Veranstaltung des neuen Stuhrer Klimaschutznetzwerks haben Unternehmer von ihren positiven Erfahrungen mit Photovoltaik berichtet.

Stuhr – Erfolgreicher Start für das neue Stuhrer Klimaschutznetzwerk: Zur ersten Informationsveranstaltung reichten die rund 50 Sitzplätze im Konferenzraum der Firma Tamsen Bau in Groß Mackenstedt nur knapp aus, um allen Platz zu bieten, die sich für das Thema interessierten.

Ein sichtlich gut aufgelegter Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte begrüßte die Anwesenden aus den drei großen Stuhrer Unternehmerverbänden: dem Unternehmerinnenforum Stuhr, der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) und der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big).

Geschäftsführer Lucas Tamsen bei der ersten Info-Veranstaltung des Stuhrer Klimaschutznetzwerks. © Martin Möhring

In seinem praxisnahen und anschaulichen Eröffnungsvortrag schilderte Tamsen-Bau-Geschäftsführer Lucas Tamsen seine Erfahrungen mit der firmeneigenen Energieversorgung über eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher und Ladesäule für die Elektromobilflotte des Unternehmens.

Es sei ein gutes Gefühl, sich teilweise unabhängig von der öffentlichen Stromversorgung zu machen und damit nicht nur Kosten zu sparen, sondern auch aktiven Klimaschutz im besten Sinne zu betreiben, so Tamsen. Der Solarstrom führe zu einer teilweisen Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Man habe derart gute Erfahrungen damit gemacht, dass demnächst weitere betriebseigene Dachflächen zur Stromproduktion genutzt werden sollen.

Anhand von betriebswirtschaftlichen Daten der Anlage wies der Unternehmer detailliert nach, wie sich die eigene Stromproduktion im Laufe der Jahre auch finanziell auszahle.

Robert Buschmann von der gleichnamigen Elektrotechnikfirma aus Twistringen knüpfte nahtlos an die Ausführungen von Tamsen an. Er bestätigte, dass sich eine solche Photovoltaik-Anlage spätestens nach rund acht bis zehn Jahren amortisiert habe. Bei einer Lebensdauer von bis zu 30 Jahren würde es die restliche Zeit zu erheblichen Kosteneinsparungen bei der Energienutzung kommen.

Ziel sei es, so viel Sonnen-Energie wie möglich selbst zu verbrauchen, um so die Kosten für den Strombezug aus dem Netz drastisch zu reduzieren, führte Buschmann aus. Dies gelänge in Kombination mit Batterie-Speichern, die den Sonnenstrom pufferten, um ihn an Regentagen oder in den Abendstunden nutzen zu können. Hinzu käme, dass die Effektivität der Photovoltaik-Module in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen habe, ergänzte Buschmann. So könne man heute auf weniger Dachfläche deutlich mehr Stromernte einfahren.

Hermann Karnebogen von der Avacon Netz schloss mit seinen Ausführungen zum rasant laufenden Umbruch der Energiewelt den Referatsteil der Veranstaltung ab. Die Anzahl der Photovoltaik-Anlagen würde in den kommenden Jahren sprunghaft steigen, innovative Wärmenetze würden entstehen und es finde ein Wandel von der zentralen zur dezentralen Energieversorgung statt, so Karnebogen. Dabei müsse jederzeit die Netzstabilität garantiert werden. Die Elektromobilität müsse weiterwachsen, um die Klimaziele zu erreichen. Neubaugebiete würde heute schon ohne Gasanschlüsse geplant, der Gasverbrauch sinke tendenziell. Mit der Energieplattform Twistringen laufe im Landkreis Diepholz ein Modellprojekt, um den Einsatz von Batteriespeichern zu optimieren. Man habe hiermit sehr gute Erfahrungen gesammelt, befand Karnebogen.

Zum Abschluss dieser wegweisenden Veranstaltung konnten die technischen Anlagen bei einer Betriebsführung direkt in Augenschein genommen werden. Das Stuhrer Klimanetzwerk plant in diesem Jahr weitere Veranstaltungen, die in den kommenden Wochen konkretisiert werden sollen.