Feier zum 175. Jahrestag der Brinkumer Kirchweih mit einem Jahr Verspätung

Brinkum - Von Andreas Hapke. Da feiert die evangelische Kirchengemeinde Brinkum den 175. Jahrestag der Einweihung ihres Gotteshauses, und das Gebäude ist immer noch eingerüstet. Die Sanierung dürfte sich bis Ende Mai/Anfang Juni hinziehen, wie der Kirchenvorstand berichtet.

Doch das macht nichts, findet Pastor Marc Heinemeyer: „Die Kirche und der Glaube - das sind immer Baustellen.“ Zum feierlichen Gottesdienst lädt die Gemeinde für Sonntag um 11 Uhr, in die Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ ein.

Ein bisschen geschummelt haben die Brinkumer bei diesem Jubiläum schon, denn seiner Bestimmung wurde das Gotteshaus bereits am 19. Februar 1843 übergeben. 175 Jahre Kirchweih stand also für 2018 im Kalender. Die aktuelle Baustelle allerdings hat den Kirchenvorstand im vergangenen Jahr derart beschäftigt, dass die Feier „weggerutscht“ ist, wie Willi Waßmann es formuliert.

Verglichen mit früher ist die Gemeinde damit trotzdem von der schnellen Truppe. Heinemeyer verweist auf den Visitationsbericht von 1657, in dem bereits der schlechte bauliche Zustand der Kirche ausdrücklich vermerkt ist. Dennoch dauert es bis 1798, ehe erste Pläne für den Abriss und den Neubau auf den Tisch kommen. Selbst da scheitert die Umsetzung noch an der fehlenden Genehmigung durch das königliche Konsortium in Hannover.

Es vergehen weitere fast 40 Jahre, bis sich Pastor Carl Adolf Wilhelm Wagner des Neubaus annimmt. Zu diesem Zeitpunkt war das Gotteshaus laut Heinemeyer nicht nur marode. „Die Gemeinde brauchte auch deshalb eine neue Kirche, weil Brinkum gewachsen war.“ In der Festschrift zu 150 Jahre Kirchweih heißt es: „Der Mangel an Platz wäre nicht nur der Gesundheit der zusammengedrängten Zuhörer abträglich, sondern würde viele vom Kirchbesuch abhalten, worunter Religion und Sittlichkeit leiden würden.“

Streit um Turmkosten verzögert Baufortschritt

Mehrfach muss Wagner vorstellig werden, dann segnet das Konsortium das Vorhaben nach den Plänen von Konsistorialbaumeister Friedrich August Ludwig Hellner im Januar 1841 ab. „Wenn vor Ort jemand etwas in die Hand nimmt, passiert auch was“, quittiert Kirchenvorstand Peter Gehrmann diese Entwicklung.

+ Der Blick in das Innere des Gotteshauses. © Jantje Ehlers Nach dem Abbruch der alten Kirche 1841 entsteht unter Leitung Hellners in den Jahren 1842/43 ein klassizistischer Saalbau auf einem rechteckigen Grundriss von 28 x 19 Metern. Zwischenzeitlich verzögert der Streit um die Gestaltung und die Kosten für den neuen Kirchturm noch einmal den Baufortschritt. Die Gemeinde wünsche „gern (...) ein etwas großartiges Bauwerk (...), welches aber leider nicht viel kosten soll“, schreibt Hellner. Eine letzte Schätzung legt er im Juli 1942 vor. Im Oktober genehmigt das Konsortium den Bau des Turms, der bis zum vierten Advent im Akkord hochgezogen wird.

Noch heute steht das Gotteshaus auf den Grundmauern aus den 1840er-Jahren. Allerdings brennt das Gebäude aus, nachdem es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs von einer Fliegerbombe getroffen wird. Zur festlichen Wiedereinweihung kommt es am 21. August 1955.

1 800 bis 2 000 Zuhörer nahmen vor 176 Jahren an der Kirchweih teil, wie in der Festschrift zu lesen ist - „ohn geachtet des tiefen Schnees, der an diesem Tage zuvor sich vermehret hatte.“ So viele Besucher werden am Sonntag zwar nicht kommen, doch dürften die Kirchgänger einen ungleich unterhaltsameren Gottesdienst erleben. Dafür sorgen der Chor „Magnificat“ unter Leitung von Britta Eidens und der Posaunenchor unter Leitung von Michael Schmidt.

Anschließend ist eine Podiumsdiskussion geplant. Was bedeutet es, dass das Gebäude schon 176 Jahre hier steht? Was bedeutet diese Kirche für den Glauben? - unter anderem darum geht es laut Heinemeyer. Das Kirchencafé serviert ausnahmsweise Kuchen statt Kekse, und außerdem ist eine neue Festschrift erhältlich, diesmal in Farbe.

„In den vergangenen 25 Jahren ist einiges passiert, begründet Heinemeyer die Neuauflage. Er nennt die Renovierung der Orgel im Jahr 2008, den Adventsmarkt seit 2009 und die Gründung der Kirchenstiftung zwei Jahre später als Beispiele. Das Gemeindehaus sei renoviert und die Nutzung verändert worden. „Im Alten Pfarrhaus sind jetzt der Spielkreis und private Mieter untergebracht, und an der Kirche wurde der Turm saniert“, sagt Heinemeyer. Darüber hinaus hätten die Kirchenvorstände mehrmals gewechselt, auch die Pastoren seien noch keine 25 Jahre da.

Mit der Sanierung von Dach und Fenstern liefert die Kirche bereits den Stoff für die Festschrift in 25 Jahren. Für Pastor Heinemeyer entsteht gerade der bauliche Rahmen, „um dort ewig seinen Glauben zu leben“.