Wegen Schädling: Experte warnt vor Holzimport aus Spanien

Von: Anke Seidel

Teilen

Der asiatische Laubholzbockkäfer Anoplophora glabripennis kann an allen Laubbaumarten extremen Schaden anrichten. Er gehört zu den Schädlingen, die in der Folge des Klimawandels einwandern könnten. © IMAGO / Markus Forte

Professor Michael Müller (TU Dresden) war zu Gast beim Forstverband der Grafschaften Hoya und Diepholz. Dort warnte er vor Bäckerbock und Laubholzbockkäfer.

Landkreis Diepholz – Der Wald ist im Wandel – und steht im Klimawandel vor besonderen Herausforderungen. Professor Michael Müller, Experte an der Technischen Universität Dresden, analysierte in der Generalversammlung des Forstverbands der Grafschaften Hoya und Diepholz am Dienstag die Wandlungsprozesse – insbesondere bei Borkenkäfern und anderen Insekten. Während seines Vortrags im Neubruchhauser Gasthaus Zur Post stellte er den rund 150 Teilnehmern mögliche Anpassungsstrategien vor.

Steigende Temperaturen werden für einzelne Baumarten ein Problem werden

Extreme Trockenheit, Waldbrände, Stürme und der Borkenkäfer: „Härtester Stresstest für die Wälder“, beschreibt Forstverbandsvorsitzender Andreas Schütze das Geschehen in der jüngsten Vergangenheit. Professor Michael Müller weiß: „Im Wald muss man für Jahrhunderte vorausdenken.“ Sprich, bei der Wahl der zu setzenden Baumarten auch zukünftige Entwicklungen genau im Blick haben. Der Waldexperte ist überzeugt: „Mittelmeerverhältnisse kriegen wir nicht“, denn weder der Sonnenstand noch die Jahreszeiten würden sich ja ändern.

Mit den steigenden Temperaturen könnte es jedoch kritisch werden für so manche Baumarten: „Sie brauchen mehr Wasser und mehr Nährstoffe!“ Außerdem richten Mäuse immer wieder Schaden in der Waldentwicklung an, weil sie junge Laubbäume fressen. Ihre Bekämpfung ist in gesetzlich geschützten Bereichen allerdings verboten, stellt der Professor klar.

Schaden richten ebenso laubfressende Insekten an. Manche gefährden sogar die Gesundheit der Menschen – nicht nur der Eichenprozessionsspinner, sondern auch andere Arten. Großen Schaden an Kiefern wiederum kann der Bäckerbock als Nematode verursachen, erfahren die Teilnehmer. Weil er in Südeuropa schon angekommen ist, empfiehlt Professor Müller dringend: „Bitte kein Holz aus Spanien importieren!“

Beim Befall durch den Laubholzbockkäfer hilft nur, alles „platt zu machen“

Dann stellt er seiner Meinung nach „eines der gefährlichsten Insekten der Welt“ vor: Anoplophora glabripennis, den asiatischen Laubholzbockkäfer. „Er kann fast alle lebenden Laubbäume besiedeln und innerhalb von zwei Jahren töten!“ Will heißen: Auch Obstbäume wären in akuter Gefahr, wenn dieser Schädling einwandern würde. Die Bekämpfungsstrategie sehe deshalb vor, bei einem Befall „alles im Umkreis von 500 Metern platt zu machen“, formuliert es der Experte bewusst salopp, um den Herd ganz sicher zu beseitigen.

Ohnehin: Durch den Klimawandel könnten sich die Reproduktionszyklen bestimmter Insekten verschieben, erklärt der Experte am Beispiel der Forleule, eines Schmetterlings. Auch das könnte den Waldbestand am Ende schädigen. Der Professor geht auch auf Waldbrände ein, die zu 98 Prozent von Menschen verursacht würden und in den Corona-Jahren 2020/2021 deutlich zurückgegangen waren: „Die Brandstifter sind Zuhause geblieben.“

1 531 Privatwaldbesitzer mit einer Fläche von 10 753 Hektar sind im Forstverband organisiert, berichtet der neue Geschäftsführer Jannik Schaffer – ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Der Holzeinschlag ist auf Rekordniveau, weil Stürme und der Borkenkäfer Schaden angerichtet haben. 40 311 Festmeter Holz sind 2021 geschlagen worden. Zum Vergleich: Der Sturm im Februar 2022 hat rund 40 000 Festmeter Sturmholz gebracht, hat Andreas Schütze zuvor berichtet.

Mit 67 Prozent prägen vor allem Fichten und anderes Nadelholz den Jahreseinschlag 2021. Der Anteil der Buchen beträgt 16 Prozent, der Kiefern und Lärchen 12 Prozent und der Eichen fünf Prozent. 35 Prozent des gesamten Einschlags sind als Industrieholz, 47 Prozent als Stammholz und 18 Prozent als Energieholz vermarktet worden.

Den Brennholzmarkt bezeichnet Dr. Florian Stockmann, Leiter des Forstamtes Weser-Ems, als „völlig verrückt“. Weil Brennholz so extrem begehrt ist, rät der Forstamtsleiter den Besitzern bei der Lagerung: „Seien Sie ein bisschen wachsam!“ Auch bei Industrieholz sei die Nachfrage extrem hoch.