Was wird aus der alten Sparkassen-Filiale in Stuhr-Seckenhausen?

Von: Gregor Hühne

Zum Pavillon 1: Das Sparkassen-Gebäude in Seckenhausen ist seit Anfang des Jahres für den Kundenverkehr geschlossen. © Gregor Hühne

Die Kreissparkasse Syke hat zu Beginn des Jahres den Publikumsverkehr im Filialgebäude in Seckenhausen auslaufen lassen. Vor Kurzem musste auch noch der Geldautomat – aus Angst vor Automanten-Sprengern – das Gebäude verlassen. Was wird nun aus dem unterkellerten Haus, das 833 Quadratmeter umfasst? Eine Idee hat die Sparkasse bereits.

Seckenhausen – Der Nutzen einer Immobilie kann sich über viele Jahre hinweg wandeln. So ist es auch bei der ehemaligen Filiale der Kreissparkasse Syke, die sich an der Straße Zum Pavillon 1 in Stuhr-Seckenhausen befindet. Pläne für eine Nachnutzung des größtenteils leer stehenden und zum Teil vermieteten Gebäudes gibt es laut Dr. Michael Horn von der Sparkasse derzeit nicht.

Zuletzt überraschte das Geldinstitut mit der kurzfristigen Schließung der Selbstbedienungsfilialen in Seckenhausen und Kirchweyhe (wir berichteten). Die SB-Filiale Zum Pavillon 1 war die letzte verbliebene Nutzung der Sparkasse mit Kundenkontakt vor Ort. Die Sparkasse begründet die Schließung mit Sicherheitsbedenken. Aufgrund der Geldautomaten-Sprengungen sah der Vorstand eine unkalkulierbare Gefahr für Anwohner und Anlieger im Umfeld der Geldautomaten.

Wie geht es dort nun weiter? „Noch haben wir keine Überlegungen für das Gebäude“, sagt Michael Horn über eine Nachnutzung. Die ehemalige Filiale in Seckenhausen werde derzeit als Lager und Ausweichfläche für Baustellen der Sparkasse genutzt. „Rangierfläche“, wie Michael Horn sagt. Für eine weitere Verwendung gebe es aktuell weder Pläne noch Gespräche mit möglichen Käufern oder Nachnutzern.

Am 6. April schloss die Sparkasse den Selbstbedienungsautomaten in dem Seckenhauser Gebäude. Ende 2021 wurde die Filiale im Zuge einer groß angelegten Restrukturierung der Standorte zu einer Selbstbedienungsfiliale verkleinert, erklärte die Sparkasse seinerzeit.

Noch bis zum Jahreswechsel 2022/23 hatte die Sparkasse das alte Filialgebäude als Ausweichstandort für Firmenkunden genutzt, während das Sparkassen-Firmencenter in Syke renoviert wurde. Da das Gebäude in Seckenhausen „relativ groß“ ist, so Horn, kam es als Zwischenlösung in Betracht. Als der Umbau des Hauptstandorts in Syke im Dezember des vergangenen Jahres fertig war, wurde das Kundencenter wieder nach Syke zurückgeholt, erinnert der Sparkassen-Mitarbeiter.

„Jetzt gibt es seit etwa Anfang Januar keine aktive Nutzung mehr“, so Horn. Das unterkellerte Gebäude, das im Eigentum der Sparkasse steht, umfasst zehn Büro- und Sozialräume sowie die Kassenhalle mit rund 669 Quadratmetern Fläche. Ein Mieter wohnt zurzeit im Obergeschoss. Alle Grundflächen zusammen betragen laut Bank rund 833 Quadratmeter.

„Müssen uns überlegen, was wir da machen“, sagt Horn über die Zukunft der Filiale. Mit der Gemeinde Stuhr sei noch nicht gesprochen worden, erklärt er. Das bestätigt auch Frank Meierdiercks, Pressesprecher der Gemeinde Stuhr: „Über eine Nachnutzung der Selbstbedienungsfiliale werden momentan mit der Sparkasse Syke keine Gespräche geführt. Meines Wissens ist die Sparkasse momentan nicht daran interessiert, dass eine Nachnutzung in nächster Zeit stattfinden soll.“

Das könnte sich aber ändern. In der Regel werde über eine Nachnutzung in enger Abstimmung mit der Gemeinde beraten, wie beispielsweise in Okel, wo ein Kindergarten entstand, erklärt Horn. So etwas sei ein „gemeinsamer Prozess“, bei dem es zunächst Fragen zu klären gelte. „Gibt es da eine Interessenlage? Geht das Gebäude in den Verkauf? Muss eine Umwidmung stattfinden?“, stellt Horn verschiedene Fragen. „Zum Sommer werde das Thema forciert“, kündigt er an.

Ein Kindergarten sei dabei stets eine „denkbare Option“, so Horn. Ein Vorteil: „Die Filiale liegt in einer Wohngegend und in zentraler, verkehrsberuhigter Lage.“