Wartezeit sinnvoll genutzt

Heiligenroder Heimatverein pflegt Brauchtum des Handwerkerbaumaufstellens

+ Es ist fast vollbracht: Der Heiligenroder Handwerkerbaum steht in Kürze gesichert auf der Mühlenwiese. - Foto: Husmann

Heiligenrode - Von Angelika Kratz. Es strömte am frühen Montagabend zu Fuß oder per Fahrrad aus allen Richtungen zur Mühlenwiese in Heiligenrode. Wie jedes Jahr wurde dort der Handwerkerbaum unter großer und sehr geselliger Beteiligung der Öffentlichkeit aufgestellt. Seit mehr als 30 Jahren pflegt der Heimatverein diese schöne Tradition am letzten Apriltag.