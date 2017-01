„Wäre schade, wenn wir Gruppe schließen müssten“

Clara stellt energisch klar, was sie möchte, während Emma gemeinsam mit Christine Rauterberg bastelt. - Foto: Kreykenbohm

Varrel - Von Julia Kreykenbohm. Konzentriert schneidet Emma die Form aus bunter Pappe aus. Spielkreisleiterin Christine Rauterberg hat das kleine Mädchen auf dem Schoß und hilft ihm dabei. Rund zehn Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren wuseln durch den gemütlich eingerichteten Raum der evangelischen Kirchengemeinde Varrel, basteln und spielen. Sie lassen sich von der Frau mit der Kamera überhaupt nicht stören. Auch nicht die kleine Clara, die mit zartem Stimmchen energisch fordert: „Ich will meinen Nucki!“ Rauterberg lacht: „Der ist aber nicht hier.“ Clara ist das herzlich egal, sie besteht auf ihren Schnuller.

Im Spielkreis Varrel können die Kleinen ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit unternehmen, für drei Stunden am Vormittag getrennt von den Eltern die Welt entdecken. Begleitet und unterstützt von jeweils drei Spielkreisleiterinnen. „Wir spielen erst mit ihnen, dann gibt es eine Begrüßung, ein gemeinsames Frühstück und dann gehen wir meist noch nach draußen“, schildert Rauterberg das Programm. Die Kinder lernen Strukturen kennen, bevor sie mit drei Jahren in den Kindergarten wechseln.

Damit bietet der Spielkreis Varrel eine Alternative zur Krippe – und ist einer der letzten, seiner Art. Denn viele Spielkreise, wie zum Beispiel in Heiligenrode und Stuhr, haben mittlerweile schließen müssen, weil zu wenig Kinder kamen. Die meisten Eltern wählen lieber die Krippe, da sie berufstätig sind und ihr Kind ganztätig betreuen lassen möchten.

„Der Spielkreis ist eher ein Angebot für nicht berufstätige Eltern“, stellt Pastorin Eike Fröhlich klar. Aber die wiederum wissen dieses Angebot in Varrel sehr zu schätzen, denn über „Kinder-Mangel“ kann der Kreis sich nicht beklagen – im Gegenteil. „Wir haben eine Warteliste, obwohl wir nebenan inzwischen eine Krippe haben.“

Dafür könnte es bald an Erwachsenen mangeln, oder besser gesagt an Erzieherinnen. Von den drei Spielkreisleiterinnen muss eine eine ausgebildete Kraft sein: entweder Erzieherin, Kinderpflegerin, Sozialassistentin oder Kinderspielkreisgruppenleiterin. Eine Erzieherin der insgesamt zwei Gruppen, wechselt am 1. August den Wohnort und verlässt den Spielkreis. Findet sich kein Ersatz, müsste eine Gruppe gestrichen werden. „Das wäre wirklich schade, weil die Nachfrage ist ja da“, meint Fröhlich.

Sie und die Spielkreisleiterinnen hoffen deshalb auf Unterstützung, „ganz egal wie alt, ob Mann oder Frau, wir sind für jeden offen.“ Eine Gruppe ist dienstags und donnerstags geöffnet, die andere montags und mittwochs. Der Freitag kann als dritter Tag gebucht werden. Der oder die Neue müsste also zwei oder drei Tage die Woche kommen.

Die Arbeit sei ein „Mini-Job“, sagt Fröhlich und ideal für Leute, die entweder einen Einstieg in den Beruf suchen oder nebenberuflich tätig sein möchten. Der Spielkreis halte sich auch an die Schulferien. Arbeitergeber ist der Förderverein der Kirchengemeinde.

„Es wäre schön, wenn der oder die Neue musikalisch wäre, weil wir viel singen“, sagt Rauterberg. „Aber vielleicht ist er oder sie ja auch kreativ, bastelt gern oder spielt Theater. Eigene Ideen sind immer erwünscht, wir sind ein Team und alle gleichberechtigt.“ Rauterberg selber ist seit zehn Jahren dabei und liebt ihre Arbeit. „Es ist toll, die Kinder dabei zu beobachten, wie sie Freundschaften knüpfen und sich abnabeln. Sie überraschen uns immer wieder und kein Tag bei uns ist wie der andere.“