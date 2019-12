Vom Wachs zur Weihnachtskerze: Wenn eine Imkerin für Licht zum Fest sorgt

Heiligenrode - Nachhaltigkeit. Dieser Begriff fällt angesichts des Klimawandels, Bergen an Plastikmüll und der schwindenden Artenvielfalt immer häufiger. Eine Möglichkeit, um das Weihnachtsfest ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, sind Kerzen aus Bienenwachs. Martina Soraru stellt solche Kerzen her. Seit 2012 betreibt sie bei sich zu Hause in Heiligenrode eine Imkerei, die Imkeria.

Herkömmliche Kerzen bestehen meistens aus Paraffin, und das wird wiederum aus Abfallprodukten der Erdölindustrie gewonnen. Eine Alternative sind Kerzen auf Palmöl-Basis. Ölpalmen wachsen im Gegensatz zu Erdöl zwar nach und sind gesundheitlich unbedenklich. Doch für den Anbau werden große Flächen Regenwald abgeholzt.

Und Kerzen aus Bienenwachs? Sie bestehen aus alten Waben. Zwischen ihrem 12. und 18. Lebenstag können Bienen als Baubienen arbeiten. „Nur in diesen Tagen kann die Biene kleine Wachsschuppen produzieren. Und die produzieren sie in ihren acht Wachsdrüsen“, erklärt Soraru. Mit den winzigen Schuppen würden die Bienen Waben ausbauen, erzählt die Heiligenroderin weiter. Sie sitzt an einem Tisch in ihrer Küche. Vor sich hat sie ein Dutzend ihrer goldgelben Kerzen aufgereiht. Manche sind hoch und schmal, andere haben die Form eines Tannenbaums oder eines Sterns.

Bienenwaben dienen als Kinderstube

Die Waben dienen auch als Kinderstube. Mit jeder Brut werden sie dunkler. Das hängt damit zusammen, dass beim Brutprozess Rückstände in den Zellen verbleiben. Wenn die Waben alt und braun sind, würde das Bienenvolk in freier Natur ausschwärmen und sich woanders ein neues Zuhause aufbauen, zum Beispiel in einem hohlen Baumstamm. Beim Imker ziehen die Bienen aber nicht um. Die alten Waben müssen daher raus. Soraru entnimmt sie im Frühjahr und macht später Kerzen daraus. Die Bienen bekommen im Gegenzug einen sauberen Holzrahmen den sie, fleißig wie sie sind, neu bebauen.

Um ein Kilo Wachs zu produzieren, benötigt ein Bienenvolk etwa ein Bienenjahr (März bis Ende September) und 1,25 Millionen winzige Wachsschüppchen. Zur Erinnerung: Jede Baubiene hat nur acht Wachsdrüsen.

Imkerin schmilzt alte Bienenwaben ein

Die alten Waben schmilzt Soraru mit Wasserdampf aus. Das könnte man theoretisch in einem ganz normalen Topf machen, die Imkerin hat dafür aber eine spezielle Apparatur. Dort passen die rechteckigen Holzrahmen, in die die Bienen die Waben gebaut haben, genau rein. Das ausgeschmolzene Wachs wird gereinigt, geklärt und gefiltert. Es könnten noch Beinchen darin sein, oder Nymphenhäutchen, die von Larven zurückgelassen wurden.

All diese Schritte, um aus dunklen Waben honigfarbenes Wachs herzustellen, kann die Heiligenroderin erst im Herbst vornehmen, wenn die Bienen sich in ihrem Bienenstock eingekuschelt haben und nicht mehr herumschwirren. „Sie riechen natürlich die Inhaltsstoffe des Wachses und würden angeflogen kommen“, erklärt sie. Dass der Duft verlockend ist, ist gut nachvollziehbar. Die Kerzen auf den Tisch vor Soraru verströmen einen angenehmen, süßlichen Duft.

Bienenwachs-Kerzen werden per Hand gegossen

Zu solchen Kerzen verarbeitet die Imkerin das Wachs, indem sie es erhitzt und per Hand in Formen gießt. Oder sie presst daraus in einer Art Waffeleisen dünne Platten mit Wabenmuster und rollt sie auf.

Soraru hat acht Bienenvölker und fertigt im Jahr um die 100 Kerzen, maximal 150. „Bienenwachskerzen haben natürlich ihren Preis“, sagt sie. „Dafür brennen sie dreimal so lange.“ Und die Bienen mussten lange dafür arbeiten. Das verdeutlicht Soraru mit einem selbstgeschriebenen Gedicht: „Der Fleiß von 1000 Flügen zerschmolz, verging im Nichts. Der Preis von 1000 Flügen, ist die kleine Spanne des Kerzenlichts.“

Kuscheln und Futtern:

Während viele Menschen in diesen Tagen von Geschäft zum nächsten hetzen, konzentrieren sich Bienen auf das Wesentliche: Sie kuscheln und futtern. Dicht aneinandergedrängt bilden sie eine Traube, um nicht zu erfrieren. Zum Heizen nutzen sie ihre Flugmuskulatur. Nur ab und zu, wenn die Außentemperatur über zwölf Grad Celsius steigt, verlassen sie ihr Winterquartier kurz. „Die müssen dann mal eben zur Toilette“, erklärt Imkerin Martina Soraru. Ihre Bienen überwintern auf eigenem Honig. Viele Berufsimker entnehmen den kompletten Honig und ersetzen ihn durch Zuckerwasser.