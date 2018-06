Vorwurf: Frau aus Stuhr mit Nylonseil gewürgt

Verfahren gegen Geldauflage eingestellt

Stuhr - Von Dieter Niederheide. Folgt man der Anklage der Staatsanwaltschaft, dann war für eine Frau aus Stuhr die Begegnung mit dem Ex-Bekannten in ihrer Wohnung in Stuhr lebensbedrohlich. Zur Last gelegt wurde dem Bremer gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Nötigung in Form einer Bedrohung.