Vorträge und viele Infos rund um Produkte der Power Frauen

Messe bei Raab Karcher: Rund 60 Ausstellerinnen präsentieren ihre Angebote

+ In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, lautet ein Sprichwort. Wie bleibt man fit? In Fachgesprächen erläutert eine Trainerin ihre Strategie. - Fotos: Husmann

STUHR - Von Bernd Ostrowski. „Powerfrauen – einfach anders“. Unter diesem Motto stand die Messe, die am Samstag in den Räumen der Firma Raab Karcher zum Entdecken einlud. Über 60 Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz unterschiedlichen Branchen präsentierten sich in der Gemeinde Stuhr.