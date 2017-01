Vorstand überrascht 80 Gäste: Konzert statt Reden

Brinkum - Von Sigi Schritt. Keine großen Reden, sondern nur ein paar Grußworte sollte es geben, garniert mit Gesang – der Vorstand der Brinkumer Interessengemeinschaft um den Rechtsanwalt Lars Gudat hat beim Neujahrsempfang Neuland betreten und schaffte eine Punktlandung – die Überraschung kam bei den 80 Gästen an.

„Es ist ein Experiment“, gestand der BIG-Vorsitzende Gudat. Seine Vorstandskollegin Regine Helms Felderhoff hatte Konzerte besucht, bei denen die Sängerin Steff Heinken auftrat. Nach einem Hauskonzert folgte schließlich die Frage, ob die Sängerin auch im Bremer Tor einige Lieder vortragen möchte. Sie willigte ein, blickte Gudat zurück. Für Steff Heinken war der Auftritt in Brinkum ein Heimspiel. Denn in diesem Stuhrer Ortsteil wohnt nicht nur ein Teil ihrer Verwandtschaft, sondern sie selbst wohne „nur einen Steinwurf“ entfernt – in Grolland. Außerdem befanden sich im Publikum viele bekannte Gesichter. Darunter waren Menschen, die sie bereits in den Konzerten im ehemaligen Glashaus von Lutz König ebenso begeisterte wie bei einem zurückliegenden Sommerfestival auf Gut Varrel. Steff Heinken gab zwischen den Gängen eine eindrucksvolle Kostprobe ihres Könnens. Sie ist ausgebildete Sopranistin, jedoch hat sich die Liebe zu Soul, Funk und Jazz durchgesetzt. Sie ist musikalisch für vieles offen, sang auch deutsche Chansons. Heinken schreibt selbst Texte und komponiert auch, berichtet sie. Viele ihrer Songs hätten einen realen Hintergrund: Sie verarbeitet Dinge die ihr passiert sind.

In seinem Grußwort an die Gäste erinnerte Lars Gudat daran, dass die BIG in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiert und die Gemeinschaft der 115 Mitgliedsbetriebe zahlreiche Veranstaltungen stemmen will. Er nannte das bevorstehende Kohlfestival, die Oldtimershow im Mai, den Ferienspaß und das Festwochenende im Herbst. Ein Termin stünde aber noch nicht fest.

Landrat Cord Bockhop sah ebenfalls in vertraute Gesichter. Er wünschte den Teilnehmern „Zufriedenheit und Gottes reichen Segen, ohne den uns nichts gelingt“.