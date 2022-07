Vorsicht vor dem Jakobskreuzkraut

Von: Marten Vorwerk

Auszug aus einem Info-Flyer vom Arbeitskreis Kreuzkraut zur Verwechslungsgefahr von Jakobskraut. © Gemeinde Stuhr

Stuhr – Auf Weiden, Brachflächen und an Wegerändern blüht das Jakobskreuzkraut. Wie in jedem Jahr birgt dies in der Sommerzeit ein Problem, da die Pflanze sowohl für Menschen als auch für Tiere giftig sein kann.

Da sich das Kraut nur gering von anderen Pflanzen unterscheidet (siehe Bild), warnen die Experten. Gerade pflanzenfressende Nutztiere wie Pferde, Rinder und Schafe sind besonders gefährdet, da die im Kraut enthaltenen Giftstoffe die Leber sowie das zentrale Nervensystem schädigen.

„Wir sind bei der Bekämpfung auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen“, sagt Marc Plitzko, Umweltbeauftragter der Gemeinde Stuhr. „Landwirte sind besonders gefragt, da es ihre Tiere sind, die davon betroffen sind“, erklärt Plitzko. Eine Pflanze des Jakobskreuzkrauts könne bis zu 100.000 Samen abwerfen.

Jakobskreuzkraut kann sich im Heu verstecken

Wegen der abschreckenden Bitterstoffe würden die Tiere auf der Weide die Pflanze zwar meist meiden, informiert Plitzko, erklärt aber: „Im Heu sind die Bitterstoffe später nicht mehr vorhanden und die Tiere fressen das Kraut.“

Außerdem würden Bienen Giftstoffe des Krautes in den Honig bringen, was Gefahr für den Menschen birgt, dessen Leber ebenfalls angegriffen werden könne.

Wohin mit dem Jakobskreuzkraut?

„Sollten Bürger das Jakobskraut entdecken, sollten sie es rausreißen. Ganz wichtig ist, dass die Pflanze nicht in den Biomüll oder Kompost, sondern in den Restabfall geworfen werden muss. Bei größeren Mengen sollte beim Rausreißen eine Schutzmaske getragen werden“, sagt Gerold Leschke, Insekten- und Naturgartenbeauftragter in Stuhr.

Größere Mengen des Krauts können beim Baubetriebshof der Gemeinde Stuhr abgegeben werden. Dort stehe ein spezieller Container bereit. „Wenn das Jakobskreuzkraut vom Blutbären, einer schwarz-gelben Raupe befallen ist, sollten nur die Blütenköpfe der Pflanze abgeschnitten werden,“ informiert Leschke. Die Raupe sei ein wichtiger Helfer bei der Eindämmung der Giftpflanze.

Besondere Hotspots des Krauts seien zum Beispiel Wegesränder an Autobahnen, die Diepholzer Straße in Stuhr oder Brachen. Marc Plitzko erklärt: „Werden größere Mengen an Jakobskreuzkraut auf Feldern gefunden, werden wir Firmen beauftragen, die es beseitigen.“