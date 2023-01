Vorkämpferin für die gerechte Sache: Dagmar Bischof scheidet aus Seniorenbeirat in Stuhr aus

Von: Andreas Hapke

Abschied vom Seniorenbeirat: Dagmar Bischof kann sich keine Rückkehr ins Ehrenamt vorstellen. © Andreas Hapke

Herber Verlust für den Seniorenbeirat der Gemeinde Stuhr: Dagmar Bischof hat sich nicht nur als Vorsitzende, sondern komplett aus dem Gremium verabschiedet. Sie gehe aus persönlichen Gründen und blicke insgesamt auf 15 schöne Jahre zurück. Den Vorsitz hatte sie 2012 übernommen.

Stuhr – Im Zeugnis der Schülerin Dagmar Bischof war nach eigener Auskunft häufig zu lesen: „Sie hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.“ Später sollte das zur Triebfeder ihres gesellschaftlichen Engagements werden, wovon in Stuhr der Seniorenbeirat profitierte. Doch damit ist seit Jahresbeginn Schluss. Bischof scheidet nicht nur als Vorsitzende aus, sondern zieht sich komplett aus dem Gremium zurück (wir berichteten).

„Alles hat seine Zeit“, sagt Bischof. Die für den Rücktritt sieht sie im Alter von 81 Jahren gekommen. Sie sei aus persönlichen Gründen ausgeschieden. So jedenfalls möchte Bischof es am Ende ihrer 15-jährigen Zugehörigkeit, davon zehn Jahre als Vorsitzende, stehen lassen. „Man kann niemandem eine Schuld geben“, betont sie. Zuletzt seien aber einige Dinge zusammengekommen, die zu diesem Entschluss beigetragen hätten.

Fest steht: Nach dem Wahlergebnis 2020 überwog der Frust. „Das war für mich der Anfang vom Ende.“ Nur drei neue Kandidaten, dazu einige aus Altersgründen ausgeschiedene Mitglieder: Das Gremium, das bei Eintritt Bischofs im März 2010 noch aus 23 Personen bestand, schrumpfte auf sieben Frauen und Männer. „Das, was wir machen sollten, war damit schlecht umzusetzen.“

Wahl 2020 bleibt als „Katastrophe“ in Erinnerung

Die Wahl 2020 wird Bischof als „Katastrophe“ in Erinnerung behalten. Auch weil die Gemeinde – anders als bei den Wahlen zuvor – die Ü60-Bevölkerung nicht angeschrieben hatte. Die amtliche Bekanntmachung habe selbst sie als aufmerksame Zeitungsleserin nicht registriert. „Drei neue Bewerber unter 13 000 Stuhrer Seniorinnen und Senioren – da konnte etwas nicht stimmen.“

Dass im selben Jahr eine Pandemie ausbrach und dem Seniorenbeirat die Feier zum 40-jährigen Bestehen verhagelte, passte der Vorsitzenden natürlich auch nicht ins Konzept. Doch gleichzeitig war da das Gefühl, mehr denn je gebraucht zu werden. „Ich habe mit den Senioren Impftermine vereinbart und bin mit ihnen die Schritte am Telefon durchgegangen“, berichtet Bischof. „Die Dankbarkeit der Menschen habe ich mitgenommen. Das sind Sachen, die bleiben.“

Überhaupt habe sie „schöne Jahre“ gehabt. Alles, was sie für den Seniorenbeirat geleistet habe, habe sie „gerne und mit Herzblut“ erledigt. „Über die 15 Jahre kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte immer tolle Menschen um mich, die bereit waren und selbst Ideen mitgebracht hatten.“ Vor allem in Doris Riebesell und Hans Lüders habe sie eifrige Mitstreiter gehabt. Beide sind inzwischen ausgeschieden.

Viele Angebote des Seniorenbeirats

Als Beispiele für die vielen Angebote des Beirats führt Bischof die Einrichtung eines Computerclubs für Senioren in Varrel und die Podiumsdiskussionen „Senioren fragen – Politiker antworten“ an. Andere sind das Rollatoren-Training, Info-Veranstaltungen über den Umgang mit E-Bikes und Pedelecs, Aufklärungskampagnen wie die zum Enkeltrick sowie die Nummerierung von 240 Stuhrer Bänken, um Senioren im Notfall leichter zu finden. Letzteres habe dazu geführt, dass die Gemeinde jetzt über ein Bankkataster verfügt.

Kerngeschäft des Gremiums waren aber die regelmäßigen Beratungen im Rathaus. Zweimal pro Monat haben die Mitglieder ihr Büro für die Senioren geöffnet, wegen personeller Engpässe ist das zurzeit nur noch ein Mal der Fall. Laut Bischof gehört diese Unterstützung wegen der Nähe zu den relevanten Ansprechpartnern auch künftig in den Verwaltungssitz. Für den von der Kommune angedachten Umzug in das Haus Bassumer Straße 10 nach dessen Renovierung habe sie deshalb kein Verständnis. Mit dem Seniorenbeirat sei darüber noch nicht gesprochen worden.

Nicht alles, was das Gremium anpackte, war von Erfolg gekrönt. Die Mitfahrerbänke etwa entpuppten sich mangels Resonanz als Flop, und auch der aus dem Beirat entstandene Verein „Gemeinsam leben in Stuhr“ löste sich wieder auf. Er war mit seinem Vorhaben gescheitert, generationenübergreifendes Wohnen zu bezahlbaren Preisen zu entwickeln. Es gelang nicht, ein geeignetes Grundstück zu erwerben. Das findet die bis zuletzt von dem Projekt überzeugte Bischof noch heute schade. „Aber wir hätten die Mietpreise wohl gar nicht halten können.“

Diplomatie ist alles, Chancengleichheit ist wichtig

Das bringt die Brinkumerin zu der Feststellung, „dass man Pläne machen kann, aber das Leben eben manchmal Regie führt“. Diese Erfahrung habe sie auch privat gemacht, wo sie vieles habe einstecken müssen. „Aber ich bin immer rausgekommen.“ Und zwar auf eine Art und Weise, die sie auch in ihren Ehrenämtern auszeichnete: als Mensch, „der nicht immer ja sagt; der kompromissbereit ist, sich aber auch durchsetzen kann“. Diplomatie sei für sie alles, Chancengleichheit sei wichtig.

Die Rolle als Vorkämpferin für die Rechte eines Teils der Gesellschaft hatte Bischof schon bei den „Business and Professional Women“ eingenommen, einem der größten Berufsnetzwerke für Frauen in Deutschland. Von 1994 bis 2018 gehörte sie dem Verband an. In ihre Zeit als ehrenamtliche Präsidentin (2008 bis 2010) fiel die Einführung des internationalen Aktionstags für Entgeltgerechtigkeit, des „Equal Pay Day“, in Deutschland. „Das war die schwerste Sache, die ich jemals ausgeführt hatte“, sagt Bischof.

Alles, was sie in dieser Verbandsarbeit gelernt habe, habe sie in ihren anderen Ehrenämtern einbringen können. Dazu zählt auch ihr Engagement für den Landesseniorenrat, als dessen stellvertretende Vorsitzende sie seit März 2019 fungiert. Ende Juni dieses Jahres wird sie aber auch von diesem Posten zurücktreten. Eine Rückkehr ins Ehrenamt könne sie sich nicht vorstellen.

Nur noch zwei Personen im Gremium

Für den Seniorenbeirat ist das Ausscheiden Bischofs ein schwerer Schlag. In der kommissarischen Vorsitzenden Anita Reblin und Günter Habichthorst gehören dem Gremium nur noch zwei Personen an. Stuhr, einst eine von landesweit vier Gemeinden mit Seniorenbeirat, entwickle sich damit gegen den Trend, sagt Bischof. „220 Beiräte gibt es in Niedersachsen, und es werden immer mehr.“

Reblin und Habichthorst stehen zweifelsohne vor einer großen Herausforderung. „Die beiden haben aber jetzt auch die Chance, etwas zu bewegen“, findet Bischof. Ihnen wie auch den Senioren insgesamt wünscht sie, dass sie die Wertschätzung erfahren, die ihnen gebührt. Diesen Eindruck habe sie zuletzt nicht immer gehabt. Beispiel Wahlhelfer: Nicht nachvollziehen konnte Bischof damals die Entscheidung der Kommune, das Alter auf 65 Jahre zu begrenzen. „Sind wir zu blöd, um mit 66 Zettel zu sortieren?“, fragt sie. Die Antwort kann wohl nur „Nein“ lauten.