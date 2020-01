Voraussetzung für Enteignungen fehlt

Radweg an der K 114: Grünen-Fraktionschefin hat Fragen zur Umsetzung politischer Beschlüsse

+ Beim Landkreis herrscht Konsens darüber, dass es für Radwege keine Enteignungen gibt. Foto: hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Ein Interview mit dem Ersten Gemeinderat Ulrich Richter in der Silvesterausgabe der Kreiszeitung hat die Grünen-Fraktionschefin Kristine Helmerichs auf den Plan gerufen. In einer Antwort Richters zum Thema Radweg an der Kreisstraße 114 in Fahrenhorst sieht sie einen Widerspruch zum Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt (Agu) vom 29. August vergangenen Jahres.