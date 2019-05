Bernd Althusmann: „Von der Grundidee eines MGH überzeugt“

Christdemokraten besuchen Brinkum

+ © Husmann Von Christdemokraten umringt: (v.r.) der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann sowie die Kandidaten für die Europawahl und das Stuhrer Bürgermeisteramt, Tilmann Kuban und Frank Holle, im Gespräch mit Besuchern der Mehrgenerationenhauses. © Husmann

Brinkum – Bernd Althusmann ist nicht nur Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, sondern auch CDU-Landesvorsitzender und stellvertretender Ministerpräsident. Knapp eine Woche vor der Dreifach-Wahl in Stuhr besuchte er am Samstag das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Brinkum, wo ihn Leiterin Daniela Gräf und der Vorsitzende der Bürgerstiftung Stuhr, Thomas Schaumlöffel, willkommen hießen.