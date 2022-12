Vom Bootsflüchtling zum Seelsorger: Neuer Diakon in Moordeich

Von: Rainer Jysch

Dominik Sang Nguyen (58) ist der neue Diakon in der katholischen Kirchengemeinde St. Paulus in Moordeich. © Rainer Jysch

Informatiker Dominik Sang Nguyen ist neuer Ständiger Diakon in Moordeich.

Moordeich – „Er gibt der katholischen Kirche das Gesicht von Weltkirche“, heißt es in einer Mitteilung des Bischöflichen Münsteranischen Offizialat in Vechta. Gemeint ist damit der in Vietnam geborene Dominik Sang Nguyen (58), der Mitte November im Münsteraner Dom als einer von zehn Männern zum Ständigen Diakon geweiht wurde. Bereits seit 1984 ist er in der katholischen Pfarrei St. Paulus in Stuhr-Moordeich aktiv und hat in seiner neuen Funktion als Diakon weitere Aufgaben übernommen.

„Angefangen hat es mit dem mittlerweile emeritierten Pastor Helmuth Schomaker“, beschreibt Nguyen seine Verbindung zur Stuhrer Kirchengemeinde. Während seines Informatikstudiums in Bremen waren sich beide über den Weg gelaufen. Seit 2006 wohnt der neue Diakon in Stuhr, ist verheiratet und hat zwei Kinder im Teenageralter.

Von Vietnam nach Deutschland

Dominik Sang Nguyen ist 1964 in Südvietnam als Mitglied einer römisch-katholischen Familie geboren und aufgewachsen. „Nur rund sieben Prozent der Bevölkerung sind katholisch“, berichtet er. Nach der Teilung Vietnams in Nord und Süd – der Norden wurde 1954 kommunistisch und der Süden orientierte sich westlich – flohen seine Eltern in den Süden des Landes.

Als die USA 1975 abgezogen waren und die Kommunisten ganz Vietnam erobert hatten, wurde das Leben für die katholische Familie hart. „Der Druck auf Christen wurde seitens des kommunistischen Staats sehr groß“, erinnert sich Nguyen. Passiert sei der Familie aber nichts, obwohl der Vater Gemeindevorsteher war.

Dennoch entschied sich der damals 15-Jährige mit Einverständnis seiner Eltern 1980 zusammen mit weiteren Katholiken zur Flucht. Mit einem viel zu kleinen Boot fuhren 75 Menschen hinaus auf das Südchinesische Meer, wo die „Boatpeople“ genannten Flüchtlinge nach mehreren Tagen von einem deutschen Forschungsschiff aufgenommen und nach Singapur gebracht wurden. Zwei Wochen später saß er im Flugzeug nach Deutschland; zufällig neben ihm: ein Schiffbauprofessor aus Emden, der sich auf dem Rückweg von einer Vortragsreise befand.

„Eine tolle Erfahrung“

Die Professorenfamilie nahm den Jugendlichen bei sich auf. In Emden machte Nguyen sein Abitur und studierte ab 1984 in Bremen Informatik. Arbeiten in der freien Wirtschaft und Auslandsreisen schlossen sich an. Bis heute ist er als Informatiker beim Bremer Senator für Finanzen tätig.

Um sich in seiner Kirchengemeinde als Diakon noch mehr einzubringen, studierte Nguyen Theologie im Fernkurs und belegte Seminare am Institut für Diakonat und Pastorale Dienste in Münster. Im Rahmen seiner Ausbildung absolvierte er auch ein Praktikum in einem Altenheim, das er als „eine tolle Erfahrung“ in Erinnerung behalten hat.

Taufen, Trauungen und Beerdigungen

Zu Nguyens Aufgaben als Diakon zählen jetzt Verkündigungen, Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Schon seit Jahren ist er auch Mitglied im Pfarrgemeinderat.

Zu seiner 86-jährigen Pflegemutter hält er bis heute Kontakt. Familiäre Beziehungen nach Vietnam hat er nicht mehr. „Auch Onkel und Tanten leben bereits viele Jahre im Ausland“, sagt Dominik Sang Nguyen, der seinen Lebensmittelpunkt schon vor langer Zeit in Norddeutschland gefunden hat.