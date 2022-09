Vollsperrung: Ab Montag kein Durchkommen mehr in Heiligenrode

Von: Marcel Prigge

Bald fährt hier kein Auto mehr entlang: Die südliche Ortsdurchfahrt in Heiligenrode. © Prigge

Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen kommt es ab kommenden Montag zu einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Heiligenrode. Die Arbeiten sollen bis April 2023 andauern.

Heiligenrode – Da werden die Nerven einiger Autofahrer vermutlich für eine lange Zeit strapaziert werden: Ab Montag, 19. September, starten die Arbeiten an der B439 zur Erneuerung der Fahrbahn im Bereich der Ortsdurchfahrt Heiligenrode. Das erklärt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) in Nienburg in einer Pressemitteilung. Die geplanten Bauarbeiten sollen bis Ende April kommenden Jahres dauern, weshalb die Straße im Ort bis dahin voll gesperrt werde. Grund für die Maßnahme seien diverse Risse und Schäden in der Asphaltdecke.

Vollsperrung der B439 in Heiligenrode: Zwei Bauabschnitte sollen bis April 2023 fertiggestellt sein

Nach Angaben der Landesbehörde sind die Arbeiten in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste liege zwischen dem Friedhof in der Nähe des südlichen Ortsausgangs und der Feuerwehr. Die Arbeiten in diesem Bereich werden laut Mitteilung bis vermutlich Mitte Dezember andauern. Der zweite Abschnitt erstrecke sich vom Feuerwehrgebäude bis zum nördlichen Ortsausgang. Dort sollen die Arbeiten bis Ende April 2023 dauern.

Mit den Erneuerungen der Rinnen der Fahrbahn werde die Sanierung begonnen, heißt es weiter. Zusätzlich werden durch die Landesbehörde zwei Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut. Ende Oktober soll mit den Fräsarbeiten an der Fahrbahndecke begonnen werden. Auch wenn der Zeitplan steht, „witterungsbedingte Verzögerungen sind nicht auszuschließen“, so die NLStBV.

Sperrung der B439: Eine Umleitung ist eingerichtet

Während der gesamten Bauzeit müsse die Bundesstraße 439 im Bereich der Ortsdurchfahrt voll gesperrt werden. Eine Umleitung sei jedoch eingerichtet. Diese erfolge aus der südlichen Richtung kommend über die Wildeshauser Straße (L338) und die Hauptstraße (B51) in Richtung Seckenhausen und weiter Richtung Delmenhorster Straße (B322) bis Klein Mackenstedt. Der aus Norden kommende Verkehr werde in die entsprechend entgegengesetzte Richtung umgeleitet.

Auf eine kilometerlange Umleitungsstrecke über Seckenhausen müssen sich ab kommendem Montag viele Autofahrer einstellen. © LGLN / NLSTBV

„Die NLStBV dankt für ihr Verständnis und bittet Anlieger um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Weitere Informationen zum kommenden zweiten Bauabschnitt in Heiligenrode sollen zeitnah veröffentlicht werden, sobald sich die Fertigstellung der ersten abzeichne.