A1-Sperrung nach Lastwagen-Kollision mit Mittelleitplanke

Stuhr - Weil ein Lkw-Fahrer am frühen Samstagmorgen auf der A1 eine mobile Mittelleitplanke gerammt und diese auf die Gegenfahrbahn gedrückt hatte, musste die Autobahn in Richtung Bremer Kreuz für kurze Zeit voll gesperrt werden.

Der 49-Jährige aus Westerstede befuhr laut einer Mitteilung der Polizei in der Nacht zu Samstag gegen 3.25 Uhr die Autobahn zwischen der Abfahrt Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Osnabrück. Da in diesem Bereich eine Baustelle eingerichtet ist, sind die Richtungsfahrbahnen dort nur durch mobile Gleitschutzwände voneinander getrennt.

Der Mann geriet mit seinem Lastwagen ins Schleudern und fuhr gegen die Gleitschutzwand. Diese wurde dadurch auf die entgegengesetzte Richtungsfahrbahn gedrückt und erfasst dort das Auto eines 53-Jährigen aus Haan (Kreis Mettmann, NRW), der in Fahrtrichtung Bremen unterwegs ist.

Die Leitplanke wurde insgesamt sosehr verschoben, dass der Verkehr in Richtung Bremen nicht mehr fließen konnte. Daher musste die Strecke zum Bremer Kreuz bis 4.05 Uhr voll und anschließend bis 7.10 Uhr halbseitig gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung blieb während der Arbeiten ebenfalls halbseitig gesperrt. Insgesamt entstand laut Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von circa 8000 Euro.

kom

