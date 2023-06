Vollgelaufene Keller und Stromausfall: Gewitter trifft Stuhr besonders hart

Von: Edgar Haab

Ein Fahrstuhlschacht ist bei dem Gewitter in Stuhr vollgelaufen. © Feuerwehr

Auf die hohen Temperaturen sind in der Nacht zu Mittwoch, 21. Juni 2023, Unwetter über Norddeutschland gezogen. Im Landkreis Diepholz traf dieses Gewitter lokal begrenzt den Bereich der Gemeinde Stuhr, teilt der Landkreis in einer Presseerklärung mit.

Stuhr – Die ersten Anrufe verzeichnete die Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle in Diepholz gegen 23 Uhr. Gegen 23.30 Uhr wurde die Befehlsstelle der Gemeindefeuerwehr Stuhr besetzt, sodass die Einsätze von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle dorthin zentral übermittelt werden konnten.

Das Gewitter brachte starken Wind mit sich. Etliche Bäume blockierten Straßen in Stuhr © Feuerwehr

Die Koordinierung und Priorisierung nahm Gemeindebrandmeister Michael Kalusche vor, so der Landkreis. Zusätzlich richteten die freiwilligen Kräfte – zur Entlastung der Rettungsleitstelle in Diepholz – mit dem Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst eine Befehlsstelle im Feuerwehrhaus in Stuhr ein. Diese koordinierte die Einsätze vor Ort und leitete sie direkt an die einzelnen Fahrzeuge weiter.

Rund 50 Einsatzstellen hatten die Freiwilligen Feuerwehren abzuarbeiten. Darunter vor allem vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume, die Verkehrswege blockierten.

Bei einer Firma in Groß Mackenstedt wurde das Dach einer Halle abgerissen, was zur Folge hatte, dass dort nicht nur Regenwasser ins Innere des Gebäudes gelangt ist, sondern auch die Sprinkleranlage der ortsfesten Brandbekämpfungsanlage zur Flutung des Gebäudes beigetragen hat.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuhr mussten die Bäume teils mit schwerem Gerät von den Straßen räumen. © Feuerwehr

Durch einen temporären Stromausfall, waren die Ortsteile Groß Mackenstedt, Seckenhausen, Heiligenrode und Moordeich zeitweise ohne Strom. Folge daraus war, dass die Pumpen der Abwasserentsorgung nicht mehr arbeiten konnten und es somit zum Rückstau und Überflutungen von Kellern kam.

Das Spektrum reichte laut Christian Tümena, Pressesprecher der Feuerwehr Stuhr, von normalen Wohnhaus-Kellern über vollgelaufene Tiefgaragen bis hin zu einem vollgelaufenen Fahrstuhlschacht. An der KGS Moordeich stand der gesamte Bereich des Jugendtreffs NoMoor unter Wasser.

An der KGS Moordeich stand der gesamte Bereich des Jugendtreffs NoMoor unter Wasser. © Feuerwehr

Auch am Mittwoch kam es noch zu weiteren Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr, bei denen Keller leergepumpt werden mussten.

Alle sechs Ortsfeuerwehren der Gemeinde Stuhr waren mit sämtlichen Fahrzeugen und insgesamt 130 Einsatzkräften rund 13 Stunden im Einsatz. „Hierfür gab es am Mittwoch ein Lob von Bürgermeister Stephan Korte, der sich für den Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte bedankte“, so Tümena.

„In solchen Notsituationen zeigt sich, wie wichtig es ist, dass wir engagierte Ehrenamtliche haben, die sich für die Allgemeinheit einsetzen. Ich möchte mich bei allen Einsatzkräften für die schnelle Hilfe bedanken“, wird Landrat Cord Bockhop in der Pressemitteilung zitiert. „Im gesamten Kreisgebiet wären die Einsatzkräfte überall bereit gewesen. Auch wenn das Unwetter der vergangenen Nacht unseren Landkreis Diepholz lokal begrenzt getroffen hat, werden wir uns mit derartigen Wetterlagen in Zukunft häufiger auseinandersetzen müssen.“