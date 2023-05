Visionärin: Feuerwerk an Veranstaltungen zur Vielfalt in Unternehmen

Von: Andreas Hapke

Visionärinnen freuen sich auf Visionärinnen: (v.l.) Nicole Feldmann-Paske, Christiane Blenski und Amrei Runte-Laue. © andreas hapke

Um die Vielfalt in Unternehmen geht es am kommenden Montag, 8. Mai, in der Visionärin 2023. In zahlreichen Einzelveranstaltungen erhalten die Teilnehmerinnen praktische Tipps, die sich an den Bedürfnissen in Betrieben orientieren. Das Treffen findet via Zoom statt – auch das, um Diversity zu leben.

Stuhr – Wie kann man Vielfalt in Unternehmen einbinden und besser verstehen? Darum geht es am Montag, 8. Mai, ab 13 Uhr in dem dritten Visionärin-Programm. Nach den Veranstaltungen zu „Chefin im Handwerk“ und „New World“ lautet das Thema diesmal: „Diversity macht Dreamteams“.

Nach eigener Auskunft haben das Gleichstellungsbüro Stuhr, Fairnet Weyhe Plus und der Förderverein Treffpunkt „Sie(h)da“ ein „ganzes Feuerwerk an Veranstaltungen“ zusammengestellt, das Ganze in Form eines Zoom-Treffens. Als das Programm festgestanden habe, hätten alle gedacht: „Oh wie cool, wo würden wir eigentlich hingehen?“

„Nicht Unterschiede aufdecken, sondern Gemeinsamkeiten schaffen“

Die Vielfalt von Menschen und Lebensformen im Kontext von Anerkennung und Wertschätzung – so definieren die Organisatorinnen den Begriff Diversity. „Nicht Unterschiede aufdecken, sondern Gemeinsamkeiten schaffen“ sei das Bestreben, sagt Nicole Feldmann-Paske.

Stuhrs Gleichstellungsbeauftragte betont, dass dies ein politischer Handlungsauftrag sei. „Dem kommen wir nach. Wir haben das auf den Unternehmenskontext bezogen.“ Seit 2006 gibt es die Charta der Vielfalt, mit deren Unterzeichnung Arbeitgeber erklären, dass sie Chancengleichheit für ihre Beschäftigten herstellen beziehungsweise fördern werden.

Diversity gehe jeden Betrieb an, denn: Ein wertschätzender Umgang mit der Vielfalt im Team verbessere die Chancen im Fachkräftemangel, sagt Feldmann-Paske. Das fange schon beim Stellenangebot an. Wie gestaltet man die Anzeige, um niemanden zu diskriminieren? Wie viele „Sternchen“ in der Anredezeile sind richtig, ab wann ist zu viel gegendert?

Unsicherheiten in der Ansprache in der Unternehmenskultur

In der Unternehmenskultur gebe es immer Unsicherheiten in der Ansprache, stellt Amrei Runte-Laue vom Förderverein Treffpunkt „Sie(h)da“ fest. Vor allem im Umgang mit „Menschen, die sich keinem Pronomen zuordnen wollen“. Die Teilnehmerinnen erhalten Impulse voller praktischer Tipps, speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Laut Feldmann-Paske orientieren sich die Themen an den Bedürfnissen, die es in den Betrieben gibt.

Das Programm gliedert sich in vier Oberthemen, sogenannte Panels. Amrei Runte-Laue selbst wird in dem kostenfreien Panel „Gründung“ über den digitalen Auftritt und Social Media referieren. Gründerinnen können sich außerdem über den Businessplan und ungewöhnliche Finanzierungsmodelle informieren. Auch darüber, wie Frauen sich bundesweit wirtschaftlich organisieren und stärken können.

Die anderen drei Panels greifen in jeweils vier Vorträgen à 45 Minuten Diversität in Sachen Recruiting, Unternehmenskultur und teamorientierte Führung auf. Wie gelingt es mir, alle Menschen mitzunehmen und gut partizipieren zu lassen? Flexible Führungsmodelle kommen ebenso zur Sprache wie integrative, gelebte Unternehmenswerte und die Gewinnung von Mitarbeitern im digitalen Raum. Die Beiträge stammen von Radio Bremen, vom Jobcenter, vom Queeren Netzwerk Niedersachsen und weiteren Diversity-Expertinnen.

Per Speeddating an virtuellen Stehtischen informieren

Unabhängig davon, welches Panel die Teilnehmerinnen gewählt haben, können sie sich an virtuellen Stehtischen für jeweils zehn Minuten über Speeddating informieren oder ihre Wünsche für die Visionärin 2024 bekunden. Während des Programms besteht auch die Möglichkeit zum Austausch in kleinen Gruppen. Für 15.10 Uhr ist eine 15-minütige Aktiv-Pause mit Rodolfo Oliva, Inhaber der Pa-Kua-Schule in Brinkum, geplant.

Obwohl die pandemische Lage längst wieder Treffen in Präsenz zulässt, haben sich die Organisatorinnen für eine Online-Veranstaltung entschieden, wie schon bei New Work. „Da haben wir festgestellt: Wir können das“, sagt Christiane Blenski von Fairnet Weyhe Plus. Sie spricht vom Zoom-Treffen als „das Beste aus allen Welten. Wir können Referenten problemlos zuschalten.“ Zum Beispiel Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland und zwölffache Paralympics-Siegerin, die die Organisatorinnen für die Einführung gewonnen haben.

„Manche müssen zuhause die Kinder betreuen, Menschen mit Behinderungen sind nicht so mobil – auch sie können flexibel teilnehmen“, fügt Amrei Runte-Laue hinzu. Dies sei gelebte Diversity. Und: „Wir wollen Sichtbarkeit schaffen. Wir wollen die Reichweite nutzen, um Menschen, die betroffen sind, eine Stimme zu geben.“

Die Teilnahme zum Preis von 39 Euro ist unter www.eventbrite.de/e/601665657177 möglich. Auch Gründerinnen der Jahre 2020 bis 2023, die am Panel Gründung kostenfrei teilnehmen, müssen sich dort registrieren. Das komplette Programm gibt es unter www.siehda-stuhr.de/Visionaerinnen.