Virus-Krise: Ochtum Park schließt

Zwangspause wegen Corona / Zukunft des Outlet Centers nicht gefährdet

+ Freie Sicht: Nur noch wenige Autos stehen auf dem Parkplatz des Ochtum Parks. Fotos: KOMMNICK

Brinkum - Von Bjarne Kommnick. Der Ochtum Park bietet derzeit ein ungewohntes Bild, wie es sonst nur an Sonn- oder Feiertagen zu sehen ist: Bis auf wenige Ausnahmen, sind keine Autos und keine Besucher auf dem Parkplatz – die Geschäfte sind geschlossen. All das mitten in der Woche und unter strahlendem Sonnenschein. Das Corona-Virus legt den Ochtum Park lahm. Auf der angrenzenden Bundesstraße 6 scheint hingegen alles normal zu sein, der Berufsverkehr fließt.