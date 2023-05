Vier Spieler, ein Trend - FTSV Jahn-Brinkum padelt jetzt

Von: Andreas Hapke

Schon beim Brinkumer Frühjahrsmarkt nutzten die Besucher die Gelegenheit, Padel beim FTSV Jahn kennenzulernen. © Ehlers, Jantje

Der FTSV Jahn Brinkum lädt zur Eröffnung seiner neuen Sportanlage zu den Padeltagen an die Brinkumer Birkenstraße ein.

Brinkum – Die Arbeiten an der neuen Padelcourt-Anlage neben der Sporthalle an der Birkenstraße in Brinkum liegen in den letzten Zügen. Mitarbeiter der Firma Riedebusch sind zurzeit noch mit der Pflasterung von Zwischenräumen und Umrandungen der Plätze beschäftigt. „Bis Freitag ist das kein Problem. Dann können die Leute hier feiern“, sagt Ramiz Mehmeti, der gestern mit einem Kollegen vor Ort war.

FTSV-Tennissparte lässt sich Padelcourts knapp 200.000 Euro kosten

Warum bis Freitag, 12. Mai, alles fertig sein muss? Weil die Tennisabteilung des FTSV Jahn Brinkum zur Eröffnung der beiden Courts einlädt. Beginn ist um 17 Uhr. Die Padeltage, wie der Verein die Veranstaltung nennt, laufen bis einschließlich Sonntag. Jeder kann sich an dem Wochenende in der Trendsportart ausprobieren. Besondere Kenntnisse sind dafür nicht notwendig. „Schnelle Lernerfolge sorgen bereits nach kürzester Zeit für tolle Ballwechsel“, heißt es im Flyer.

„Das ist das Schöne an dem Sport. Anders als beim Tennis, wo man schon Fähigkeiten mitbringen sollte, kann man beim Padel sofort loslegen“, sagt Dieter Nordbrock, Pressewart und Vorstandsmitglied in der Tennisabteilung des FTSV. Er sei zwar schon 72 Jahre alt, trotzdem habe er an der Mischung aus Tennis und Squash Gefallen gefunden. „Zweimal pro Woche wird man mich auf dem Court sehen“, kündigt er an.

Die beiden Padelcourts an der Birkenstraße sollen am Wochenende ausgiebig bespielt werden. © Jantje ehlers, andreas hapke

Die Anlage besteht aus zwei 10 mal 20 Meter großen Spielfeldern – umgeben von Glaswänden, die in den Spielablauf einbezogen werden. Hinzu kommen jeweils vier Flutlichtmasten sowie künftig eine laut Verein „moderne Lounge-Area“ zwischen den Courts. Bei Padel treten Zweier-Teams gegeneinander an.

Die Entscheidung zum Bau der Anlage fiel laut Nordbrock im November 2021. „In der Nähe, zum Beispiel in Barrien, gab es schon solche Anlagen. Und es gab eine Nachfrage in unserem Verein. Entweder wir machen da mit, oder der Zug bleibt in der Halle“, schildert Nordbrock die Ausgangslage. Also habe er Informationen gesammelt und Angebote eingeholt. Die Arbeiten begannen zwar nicht – wie ursprünglich vorgesehen – im Februar dieses Jahres. Doch das Legen der Fundamente Ende März war ebenso rechtzeitig wie der Baustart für die Spielfelder am 20. April.

195 000 Euro hatte die Abteilung für das Projekt veranschlagt. Nach Auskunft von Andreas Möhring, Vorsitzender der finanziell autarken FTSV-Tennisabteilung, „werden wir bei rund 200 000 Euro landen“. Noch seien zwar selbst die 195 000 Euro nicht verbraucht, doch die Elektroarbeiten für die Flutlichtmasten und der Zaun für den Lückenschluss hin zur Beachanlage seien in den bisherigen Ausgaben noch nicht berücksichtigt. Das Flutlicht komme später, weil der Schaltkasten eine längere Lieferzeit habe. „Aber das ist zurzeit nicht entscheidend. Noch kann man auch so bis 21 Uhr spielen“, sagt Möhring. „Interessant wird das erst ab August.“

Padel-Nationalspieler Christian Böhnke wird die FTSV-Padeltage mit Show- und Trainingseinheiten begleiten

Von der Gemeinde erhält die Abteilung einen Zuschuss von 15 Prozent der tatsächlichen und nachgewiesenen Kosten, jedoch maximal 29 250 Euro. Auf diesen Betrag wird es auch hinauslaufen, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin Kerstin Frohburg auf Nachfrage. Außerdem hatte die Kommune dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt.

Los geht es am Freitag von 17 bis 20 Uhr, wenn sich Erwachsene von 18 bis 80 Jahren im Beisein erfahrener Padelspieler auf der Anlage austoben können. Kleine Trainingseinheiten für alle bietet der deutsche Nationalspieler Christian Böhnke am Samstag von 13 bis 16 Uhr an. Anschließend stehen bis 17.30 Uhr Showmatches unter Beteiligung Böhnkes auf dem Programm. Er misst sich mit Tennis-Cheftrainer Andreas Möhring sowie mit einigen erfahrenen Padel- und guten Tennisspielern. Um 18 Uhr beginnt die Padelparty unter dem Motto „Spielen – Grillen – Getränke“. Der Sonntag ist von 11 bis 13 Uhr den Familien, Senioren sowie Kindern und Jugendlichen gewidmet.

In den letzten Zügen liegen die Pflasterarbeiten für die Anlage. Das Bild zeigt Ramiz Mehmeti. © Hapke, Andreas

Mit 1 000 Flyern und diversen Plakaten hat der FTSV auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Außerdem hatte er einen Stand am Eingang zum Brinkumer Frühjahrsmarkt. „Drei Tage am Stück haben die Leute die Schläger in die Hand genommen und gespielt“, berichtet Nordbrock. Inwiefern dies zu einer guten Resonanz am Wochenende beitragen wird, vermag er nicht einzuschätzen: „Wir wissen nicht, ob wir überrannt werden oder das Interesse eher gering ist.“

Nach den Padeltagen soll es zunächst mit Übungseinheiten nach Vereinbarung weitergehen, kündigt Nordbrock an. „Wenn sich das stabilisiert, denken wir über einen Trainingsplan nach.“ Bis zum Jahresende sind Interessierte für zehn Euro pro Monat dabei, ohne in den FTSV eintreten zu müssen. „Danach sollte man über eine Mitgliedschaft nachdenken.“

Eine Konkurrenz zu anderen Vereinen befürchtet Möhring nicht. Im Gegenteil: „Ich glaube, dass Padel dann eher in aller Munde ist und dies die Sportart in der Region beflügelt.“ Konkurrenz soll auch innerhalb des Vereins kein Thema sein. „Ob Tennis, Beachtennis oder Padel: Wir sind und bleiben eine Abteilung“, betont Nordbrock und fügt hinzu: „Wir wollen keine Missstimmung aufkommen lassen.“