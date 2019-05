Vielfältige Fahrzeuge bei 30. Norddeutscher Oldtimer-Schau in Brinkum

Rundgang wird zur Zeitreise

+ © Jantje Ehlers Vielfältige Fahrzeuge bei der Oldtimer-Schau in Brinkum. © Jantje Ehlers

So hatten Peter Bruns und die Mitglieder im Organisationsteam sich die 30. Norddeutsche Oldtimer-Schau in Brinkums Ortskern vorgestellt: Sonnenschein und rassige, knuffige, liebenswürdige und ausnahmslos wunderbar gepflegte Oldtimer säumten den Festplatz am Bremer Tor und beide Straßenseiten der Bassumer und der Syker Straße.