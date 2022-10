Vieles ist neu beim Anruf-Sammeltaxi: Netz in Stuhr optimiert

Von: Andreas Hapke

Eine von rund 60 Haltestellen des Anruf-Sammeltaxis: die Station an der Wulfhooper Straße/Ecke Sonnenweg im Ortsteil Seckenhausen. © Andreas Hapke

Betreiberwechsel, ausgedehnte Zeiten und zusätzliche Haltestellen im Ortsteil Kuhlen: Vieles ist neu beim Anrufsammel-Taxi der Gemeinde Stuhr. Der Optimierung des Netzes waren Wünsche der Bewohner nach einer besseren Anbindung vorangegangen. Der neue Vertrag läuft bis Ende August 2025.

Stuhr – Das Anruf-Sammeltaxi (AST) gilt als ergänzendes Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs und soll insbesondere dort unterstützen, wo Busse nicht verkehren oder die nächste Haltestelle zu weit entfernt ist. Der neue, bis zum 31. August 2025 laufende Vertrag nimmt einen bislang nicht berücksichtigten Bereich der Gemeinde Stuhr ins Visier: den an der Grenze zu Bremen liegenden Ortsteil Kuhlen. „Die Bürgerinnen und Bürger aus Kuhlen gewinnen damit auch ohne ein eigenes Fahrzeug ein Stück Mobilität“, stellt Gemeindepressesprecher Frank Meierdiercks fest.

Das Wohnquartier in Flughafennähe ist neuerdings durch die AST-Haltestellen Schwäbisch-Hall-Straße (Nähe Villinger Weg) und Reutlinger Straße (ehemals Kuhlen) angeschlossen. Außerdem hält das Taxi an der Station Norderländer Straße, die auf dem Gebiet der Stadt Bremen liegt. Die Erweiterung ermöglicht einen Umstieg auf die Straßenbahnlinien 1 und 8 der BSAG, die zum Bremer Hauptbahnhof und zum Roland-Center in Huchting fahren.

Für die Haltestelle Norderländer Straße war eine Absprache mit Bremen erforderlich. Ursprünglich sei der Stopp auf dem dortigen Parkstreifen geplant gewesen, was eine Halteverbotszone erforderlich gemacht hätte, berichtet Meierdiercks. Doch dafür habe das Amt für Straßen und Verkehr Bremen keine Genehmigung erteilt. Als Alternative sei die Haltestelle „Norderländer Straße“ an der Frieslandstraße in Frage gekommen, die bereits von der Buslinie 52 bedient werde. Damit könne die Gemeinde Stuhr ebenfalls leben.

Taxi jetzt von 6 bis 20 Uhr unterwegs

Für die Nutzer aus anderen Ortsteilen ändert sich ebenfalls etwas, denn sie kommen in den Genuss längerer Betriebszeiten. Montags bis freitags ist das AST jetzt von 6 bis 20 Uhr unterwegs, samstags von 9 bis 18 Uhr. Zuletzt stand das Taxi wochentags nur zwischen 9 und 17 Uhr zur Verfügung.

Das AST ist bedarfsorientiert im Einsatz. Wer es nutzen möchte, meldet seinen Fahrtwunsch bis spätestens 60 Minuten vorher unter der Rufnummer 0421/80 86 87 an. Diese hat sich durch den Betreiberwechsel nicht verändert. Der Fahrgast muss seinen Namen, die gewünschte Abfahrtszeit, die Haltestelle und die Anzahl der Personen mitteilen, gegebenenfalls auch die Zahl und Größe der Gepäckstücke. Die Preise variieren zwischen 1,20 Euro für eine Kurzstrecke und 7,20 (ermäßigt 5,20 Euro) für eine Fahrt innerhalb von drei oder mehr Tarifzonen. Eine Fahrt innerhalb einer Tarifzone kostet 4,20 Euro (ermäßigt drei Euro). Sein Ticket erhält der Fahrgast im Taxi.

Mit dem Taxi Hof Weyhe hat auch der Betreiber gewechselt, was auf eine Novelle des Personenbeförderungsgesetzes zurückgeht. Laut Meierdiercks wurden erstmals die rechtlichen Grundlagen geschaffen, Linienbedarfsverkehre wie das AST „unter dem Dach des ÖPNV sicherzustellen“. Da das Unternehmen VDN Buslinien schon für das Linienbündel Diepholz Nordwest zuständig gewesen sei, habe es nahe gelegen, es auch mit der Abwicklung der Linienbedarfsverkehre zu beauftragen. Als Subunternehmen für das AST habe VDN dann den Taxi Hof gewählt.

Angebot besteht seit Mai 1994

Die Finanzierung des seit Mai 1994 bestehenden Angebots übernimmt die Gemeinde Stuhr, deren jährlicher Zuschuss „stark von der Nutzung durch die Fahrgäste“ abhänge und je nach Anforderung schwanke, wie Meierdiercks erklärt. Seiner Auskunft nach liegen keine aktuellen Zahlen vor.

Aus einer älteren Vorlage der Verwaltung geht hervor, dass bis einschließlich Oktober vergangenen Jahres für 122 Fahrten mit insgesamt 125 Personen rund 2 150 Euro anfielen. In den vorangegangenen fünf Jahren musste die Gemeinde 2016 den größten Betrag zuschießen: knapp 3 750 Euro für 197 Fahrten mit 206 Fahrgästen. Seitdem hat sich die Resonanz Jahr für Jahr verschlechtert, bis sie 2020 mit 32 Buchungen für 37 Personen den Tiefpunkt erreichte.

Als Gründe sind in der Vorlage das ab 2018 eingedampfte Angebot auf täglich 9 bis 17 Uhr, Verbesserungen im Busangebot des ÖPNV und schließlich die Corona-Pandemie genannt. „Da die Betriebszeiten erweitert wurden, ist davon auszugehen, dass sich der jährliche Zuschuss zukünftig leicht erhöhen wird“, ist sich Meierdiercks sicher.

Ob das Konzept in der aktuellen Form bis Vertragsende Bestand hat, ist allerdings nicht in Stein gemeißelt. In der Vorlage ist von einer „Evaluation“ und gegebenenfalls auch Veränderungen vor dem Hintergrund der Inbetriebnahme der Linie 8 die Rede. Veränderungen im Mobilitätsverhalten der Bewohner sowie demografische und technische Entwicklungen spielten ebenfalls eine Rolle.

Information

Der aktualisierte Flyer liegt jetzt im Bürgerbüro und in den Bibliotheken aus. Außerdem ist er bei AST-Fahrten bei den Taxifahrern erhältlich. Fragen beantwortet die Rathausmitarbeiterin Heide Hettler unter 0421/56 9 130.