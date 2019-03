Viele unter drei sind in Stuhr dabei

Stuhr - Von Heiner Büntemeyer. Eine äußerst gelungene Premiere hat die Veranstaltung „Unter Drei in Stuhr dabei“ für werdende Familien und solchen mit Kleinkindern am Samstag im Stuhrer Rathaus gefeiert. Antje Glaser vom Netzwerk „Frühe Hilfen“ des Landkreises Diepholz und Ingrid Kavanagh vom Familien- und Kinderservicebüro der Gemeinde Stuhr hatten für ihre Zielgruppe ein umfangreiches und vielfältiges Angebot vorbereitet.

Ausführliche Informationen gab es für werdende Eltern und Schwangere durch die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen sowie durch Release, das Gesundheitsamt und die Familienhebammen. Im Mittelpunkt stand allerdings das Angebot für Kleinkinder und deren Eltern.

Es ging um Erste Hilfe am Kind, um Zahnhygiene, Babymassage, die richtige Ernährung für Kleinkinder und das angemessene Spielzeug. Der TSV Heiligenrode stellte sein Eltern-Kind-Angebot vor, und Elke Gärtner vom FTSV Jahn Brinkum lud zum Pampersclub ein. Es gab ein kleines Musikstudio für Kinder und Spieleangebote der Stuhrer Kindertagesstätten.

Julia Clausen zeigte den jungen Müttern und Vätern, wie sie ihre Kleinen im Tragetuch mitnehmen können, derweil die Polizei sichere Fahrrad-Anhänger vorstellte, die mit wenigen Handgriffen an das Rad zu kuppeln sind.

Damit Kinder geschützt aufwachsen

Im Bereich der frühen Förderung boten die Syker Lebenshilfe und die heilpädagogische Praxis von Sylvia Dumker ihre Unterstützung an. Karin König-Schneider informierte am Stand der AOK Syke darüber, was Eltern, Großeltern und Freunde dem Nachwuchs anbieten können, damit dieser selbstbewusst und geschützt aufwachsen und die Welt erobern kann.

Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen im Verwaltungssitz. Einige Besucher hatten sich auf den Weg gemacht, um gezielt Fragen zu stellen, andere wollten sich zunächst einmal umschauen. „Vielleicht finde ich noch einige neue Ideen“, meinte eine schwangere Mutter, die mit ihrem dreijährigen Sohn gekommen war und daher „im Hinblick darauf, was uns erwartet“, schon etwas erfahren war.

+ Noah, Theodor und Lotta (v.l.) vergnügen sich in einer betreuten Spielelandschaft, während die Eltern nebenan bei einer Tasse Kaffee verschnaufen. © Büntemeyer Im Obergeschoss hatten die Organisatorinnen einen Flohmarkt eingerichtet, wo Kleidung für die Kleinsten der Kleinen angeboten wurde, aber auch Bilderbücher und Spielzeug.

In einem Raum im Erdgeschoss stellte sich die Nähgruppe des Mehrgenerationenhauses mit Knistertaschen, Handpuppen, Schmusedecken und leichten Bällen vor. Dort konnten junge Mütter auch selbst Nadel und Faden greifen.

Die Organisatorinnen hatten an alles gedacht, sogar an Kuchen und Kaffee. So konnten die Großen wenigstens eine kurze Verschnaufpause einlegen, während ihre Kleinen nebenan in einer Spielecke von Erzieherinnen „betüdelt“ wurden.

Einen solchen Familientag hat es bisher im Nordkreis noch nicht gegeben. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Eltern zu erreichen und ihnen viele verschiedene Einrichtungen vorzustellen“, erklärte Antje Glaser. Der Erfolg wird sie in dieser Beurteilung gestärkt und zu der Überzeugung beigetragen haben, dass ein solcher Familientag unbedingt wiederholt werden sollte.