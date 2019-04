Viele Umzüge und ein unvergessliches Weinfest

Brinkum – Vor ziemlich genau 55 Jahren, am 13. März 1964, wurden 46 Schülerinnen und Schüler aus der Volksschule Brinkum „ins Leben entlassen“, wie es damals hieß. Einige davon trafen sich nun beim Klassentreffen wieder.

Bei ihrer Schulentlassung hatten die jungen Männer und Frauen damals eine für Brinkum interessante Odyssee durch drei verschiedene Schulstandorte hinter sich. Eingeschult wurden sie 1955 im alten Konfirmandensaal bei der Kirche. Noch während ihrer Grundschulzeit wechselten sie in das Schulgebäude an der Jahnstraße, in dem damals auch die Mittelschule untergebracht war. Als dann das neue Schulgebäude an der Feldstraße fertig war, zogen sie ein weiteres Mal um.

Sie gehörten dem ersten Jahrgang an, der die Volksschule erst nach neun Schuljahren verließ, und hatten als erster Jahrgang Englisch als Pflichtfach. Aber sie gingen gern zur Schule, denn sie wurden ab der achten Klasse von Rudolf Nitsche unterrichtet, einem jungen Lehrer, der mit ihnen eine Klassenfahrt in den Harz unternahm und bei der Abschlussfahrt mit ihnen an den Rhein fuhr. Unvergessen bleibt den Ehemaligen dabei das Weinfest, an dem sie teilnehmen durften. Obgleich sich nicht alle an vorher getroffene Abmachungen gehalten hatten, zeigte ihr Lehrer damals viel Verständnis für seine Schülerinnen und Schüler.

Helga Poppinga hatte zu dem Treffen 37 ehemalige Mitschüler eingeladen, von denen 27 ihr Kommen zugesagt hatten. Einige hatten dafür weite Anfahrten auf sich genommen, denn sie wohnen inzwischen in Hamburg, Belgien, Rostock und Koblenz. Bei der Einladung hatte Helga Poppinga darum gebeten, die alten Poesiealben mitzubringen, die sofort für Erinnerungen sorgten. bt