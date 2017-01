Viele Reisen verursachen Stau in der DVD-Produktion

Gert Zittlosen zeigt seine Urlaubsfilme

Bearbeitung am Computer: Eine Stunde benötigt Gert Zittlosen, um eine Minute Film zu produzieren.

Varrel - Von Andreas Hapke. Gert Zittlosen erlebt jeden Urlaub zwei Mal: zunächst vor Ort, dann beim Produzieren des Films am heimischen PC. Ob Ausflüge mit der Familie, Bergtouren mit der Männergruppe oder Abenteuerreisen mit seiner Frau Karin: Der Varreler ist schon viel in der Welt herumgekommen, und vieles davon hat er auf DVD festgehalten.

Einmal pro Monat zeigt Zittlosen seine Produktionen im Mehrgenerationenhaus in Brinkum, fünf-, sechsmal in der Kirchengemeinde Varrel. „Aber es sind alles meine Filme, ich mache das nicht für andere“, betont er. Was nicht heißt, das die anderen nicht profitieren. Alles, was der 77-Jährige einnimmt, spendet er den Veranstaltern. Dem MGH etwa hat Zittlosen im vergangenen Jahr 500 Euro überreicht, in Varrel kamen allein bei seinem Vortrag über Dubai 114 Euro zusammen.

Mit die ersten umfangreicheren Reisefilme entstanden in Nepal. Zwei Mal, 1993 und 1995, war Zittlosen dort auf gut 5 000 Metern Höhe unterwegs. Eigentlich wollte er das mit seiner Männergruppe machen, mit der er zuvor viele Jahre lang Bergtouren in Österreich, Italien oder der Schweiz unternommen hatte. „Doch als es darum ging, mal einen 8 000er zu sehen, wollte keiner mehr. Also kam meine Frau mit.“

Enttäuscht sei er gewesen über die damalige Qualität der Videofilme. „Es hakte an der Schärfe, die Kassetten waren zu groß. Aber das ist in kürzester Zeit besser geworden.“ Weil er immer nachgerüstet hat, verfügt Zittlosen inzwischen über „eine Handvoll Kameras“.

Eine Minute fertiger Film bedeutet einen Aufwand von einer Stunde, „wobei das Schneiden nicht das schwierigste ist“, erklärt Zittlosen. Zeit koste vor allem das Vertonen. „Da googelt man oder sucht sich die Informationen im Reiseführer zusammen“, sagt er. Zudem stimme er den Original- und seinen Kommentarton mit der passenden Musik ab. Eigens dafür bringe er sich immer CDs aus den Urlaubsländern mit. „Ich beschäftige mich viel mehr mit dem Land als vor Ort, weil ich wegen des Filmens manche Dinge nicht mitbekomme.“

Einige Filme noch nicht fertig

Zurzeit habe er einen kleinen Stau in der DVD-Produktion, gesteht Zittlosen. Einige Filme, die er noch zeigen wolle, seien nicht fertig. Um sämtliche Aufnahmen aus seinem Fundus kann er sich ohnehin nicht kümmern. Sie alle digitalisieren zu lassen, würde ihn 3 000 Euro kosten, hat er nachgerechnet. „Das würde ich nur bei ganz speziellen Filmen machen, zum Beispiel Israel 1984. Das Land hat mich fasziniert.“

In manchen Jahren hat das Ehepaar sieben Reisen unternommen. Da kann man schon mal die Übersicht verlieren, weshalb Zittlosen hin und wieder einen Spickzettel bemühen muss. Gerne erinnert er sich an den Trip in die Sahara im Jahr 1998: „Wir haben unter freiem Himmel geschlafen. Keine Lichtquelle weit und breit, die gestört hat.“ Der Hobbyfilmer blickt auf „sehr viele unglaublich tolle Urlaube“ zurück, ob die Amazonas-Fahrt 2013 oder zuletzt Vietnam und Kambodscha im Oktober vergangenen Jahres. Doch auch die Abstecher im eigenen Land – sei es nach Langeoog sowie in den Thüringer oder in den Bayerischen Wald – haben ihm viel bedeutet, zumal oft die Enkelkinder mit von der Partie waren.

+ Karin und Gert Zittlosen während ihrer Reise im Oktober vergangenen Jahres vor der Tempelanlage Angkor Wat in Kambodscha. © privat

Die Zittlosens waren in Ägypten, als dort noch keine Gefahr durch Terror drohte, und überhaupt hätten sie keine kritischen Situationen erlebt. Nie seien er und seine Frau in Konflikte geraten, „immer lief alles reibungslos“. Dass sie wegen des Todes von König Bhumibol im vergangenen Jahr den Palast der thailändischen Majestät nicht besuchen konnten, zählt zu den wenigen „Pannen“. Außerdem gab es hier und da mal eine Verzögerung, etwa als sich 2010 der Vulkan Eyjafjallajökull auf Island austobte.

Künftig dürften es etwas weniger Reisen pro Jahr werden. „Wir können die langen Flüge nicht mehr so ab“, sagt Zittlosen. Elf Stunden nach Bangkok bedeute inzwischen eine Woche Probleme mit der Zeitumstellung, vor allem mit dem Schlafdefizit habe er zu kämpfen. Bei den Vorführungen laufen ohnehin Filme über Schottland oder die Toskana am besten. „Ziele, wo die Besucher selbst waren.“

Sein Traum wäre es zwar, mal nach Peru zu kommen und Machu Picchu, die gut erhaltene Ruinenstadt der Inkas, zu sehen. „Aber man muss nicht alles haben“, sagt Zittlosen. Wo immer es künftig noch hingeht: An den selben Ort kehrt das Ehepaar so gut wie nie zurück. „Was wir abgehakt haben, haben wir abgehakt. Wir brauchen keine silbernen Ehrennadeln.“