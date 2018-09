Erntefest in Seckenhausen: „Auf die Wagen, fertig, los!“

Erster Platz für „Strohhotel“

+ © Ostrowski Die Mannschaft der dritten Herren der TSG Seckenhausen vor ihrem Erntewagen. © Ostrowski

Seckenhausen - Von Bernd Ostrowski. Sechs mächtige Strohballen säumten den Eingang zum Hof Ellinghausen an der Straße Weiße Riede 42 in Seckenhausen. Zahlreiche geschmückte Erntewagen standen am vergangenen Samstag auf dem Gelände.