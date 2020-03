Viel Musik trotz dreier Absagen

42. Gemeindekulturfest am Sonntag in Varrel / Anrufe wegen Corona

+ Als erstes Ensemble steht am Sonntag der Chor Singen macht Spaß auf der Bühne. ArchivFoto: Ehlers

Varrel - Von Andreas Hapke. „Wenn Kultur sich frei entfaltet“, passiert das in Varrel. Denn so lautet das Motto des Stuhrer Gemeindekulturfests, das Jahr für Jahr in der Gutsscheune über die Bühne geht. Zum 42. Mal ist das am Sonntag, 15. März, der Fall. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, Einlass ist ab 14 Uhr.