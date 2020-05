Viel Klimaanlage, wenig Haus

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. Andrea Mehlhop vom Kulturteam des Stuhrer Rathauses muss kurz überlegen, doch dann legt sie sich fest: Alexander Janz ist wegen Corona der erste Stipendiat, der die Künstlerstätte Heiligenrode Ende Mai ohne Abschlussausstellung verlassen wird. Vorerst jedenfalls. Eine spätere Präsentation sei aber nicht ausgeschlossen. „Wir überlegen, ob wir das nachholen können. Es würde uns am Herzen liegen“, sagt Mehlhop. Janz sieht das genauso. „Im Kopf habe ich das noch nicht abgeschrieben“, sagt er. Unabhängig davon möchte er seine Zeit in Heiligenrode schon jetzt Revue passieren lassen.

Er habe gebraucht, um anzukommen, „denn ich habe zuvor noch nie so richtig in einem Dorf gelebt“, erzählt der Künstler. Er habe den Tagesablauf neu planen müssen und nennt den wöchentlichen Einkauf statt der täglichen Besorgung im Supermarkt um die Ecke als Beispiel. Dass weder er noch der zweite Stipendiat Jonas Habrich über ein Auto verfügen, habe eine „zusätzliche Verlangsamung“ bewirkt. Doch er habe alles mit dem Rad erledigen können, auch den Einkauf von Materialien.

Während der Eingewöhnungsphase habe der künstlerische Prozess hintenangestanden, berichtet Janz. Für Weihnachten hatten er und Habrich zu einer Weihnachtsausstellung eingeladen und einen Tannenbaum in der Wassermühle gestaltet. Rund 50 befreundete Künstler hatten sich daran beteiligt und sich mitunter kuriose Dekorationen ausgedacht. Ab Januar hat sich Janz „eigenen Prozessen“ gewidmet. Er habe gezielt auf die Ausstellung hinarbeiten wollen. Ein großes Objekt sollte es werden. „Die Idee dazu war schon im Sommer entstanden.“

Der 26-Jährige bestellte ein aus Kunststoff gefertigtes Spielhaus für Kinder und baute es nach seinen Bedürfnissen um. Unter anderem ersetzte er Plastikwände durch Holz, installierte eine Lichtdecke und brachte ein echtes Türschloss an. Eine außen befestigte, überdimensionale Klimaanlage bläst Luft durch einen Lüftungsschlitz und lässt eine innen angebrachte Mundharmonika erklingen. Dann kam Corona und Janz nicht mehr dazu, das Haus fertigzustellen – auch weil er Wochen im familiären Umfeld verbrachte. „Im Moment ist das ein halbfertiger Zustand, das konkrete Projekt liegt auf Eis“, sagt Janz. Der Austausch einer herausgenommenen Wand durch Glas zum Beispiel stehe noch aus. Die Pandemie habe auch zu einem „Cut im Ideenprozess“ geführt.

In der Vergangenheit hat Janz mit Vorliebe Räume umstrukturiert. In der Städtischen Galerie Nordhorn etwa hat er einen Kubus mit einer Treppe geschaffen, die nirgendwo ankommt. Unter der Treppe aber sei ein neuer „Zwischenraum“ entstanden, so Janz. Er spricht von „Raum kreieren in der modernen Architektur“. In Heiligenrode sei das nicht so einfach. „Das ist kein klassischer Ausstellungs-, sondern eher ein seltsamer Mischraum.“ Deshalb habe er sich für das Haus entschieden. Es stehe Objekten wie dem in Nordhorn zwar „diametral entgegen“. Das Interesse an der Architektur sei aber bei beiden Herangehensweisen da.

„Die Ideen kommen vor Ort, ich gehe ihnen aber oft erst später nach“, sagt er. Er nennt das Rückbesinnung. Der „große Einfluss“ des Stipendiats in Heiligenrode werde erst dann sichtbar, wenn er wieder woanders wohne. Nach eigener Auskunft war Janz mit seinem ganzen Hab und Gut nach Heiligenrode gekommen, er zieht nun weiter nach Hannover. Das Stipendiat sei eine „gute Übergangsphase“ nach seinem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig gewesen. In Hannover nehme er die Gestaltung eines Katalogs mit seinen gesammelten Werken in Angriff. Und irgendwann wird es vielleicht doch noch etwas mit der Abschlussausstellung in Heiligenrode. Sie wäre zwar mit einigen Komplikationen verbunden wegen des Transports der Objekte von Hannover nach Heiligenrode. „Doch ich denke“, sagt Janz, „dass die Chance, es nachzuholen, noch da ist. In welcher Form auch immer.“

Neue Stipendiaten:

Nora Olearius und Maria Visser sind die neuen Stipendiatinnen für die Künstlerstätte Heiligenrode. Olearius (ab August) wurde 1988 in Hamburg geboren. Sie studierte Freie Kunst an der Hochschule für Künste in Bremen und erhielt 2016 ihr Diplom. 2017 wurde sie zur Meisterschülerin ernannt. Sie lebt und arbeitet in Bremen. Visser wurde 1990 in Bielefeld geboren. Sie studierte Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Das Diplom bekam sie 2015. Von 2015 bis 2016 war sie Meisterschülerin bei Prof. Olav Christopher Jenssen. Visser, die in Bielefeld lebt und arbeitet, beginnt im November.