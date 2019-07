Viel los auf kleinen Straßen: Wie Ortskundige die Stuhrer Landstraße umgehen

Stuhr - Auf den großräumig ausgewiesenen Umleitungen im Zuge der Baustelle Haferflockenkreuzung / Stuhrer Landstraße läuft alles nach Plan. Dies bestätigt Friedrich Schröder, Mitarbeiter der Straßenmeisterei Bassum und örtlicher Bauleiter, auf Nachfrage der Kreiszeitung. Zieht man aber einen kleineren Kreis um das Geschehen, dann befinden sich darin Straßen, deren Anwohner die Last durch ortskundige Verkehrsteilnehmer tragen müssen. Zudem werfen zwei Ampelkreuzungen Fragen auf.

„Beschissen“ – für die Situation auf der Straße Am Hexendeich findet Anja Kosten deutliche Worte. Sie geht dort täglich mit ihrem Labrador Bommel spazieren und registriert nicht nur ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen, sondern auch Autofahrer, die viel zu schnell unterwegs sind: „Hier ist Tempo 30. Keine Ahnung, ob die das pro Reifen rechnen.“

Sie selbst wohnt an der Straße Sandershof, die für die Dauer der Sanierung als Einbahnstraße in Richtung Moordeicher Landstraße ausgeschildert ist. Grund: Der umgeleitete Bus 55 benötigt den Abschnitt für seine Schleife, Begegnungsverkehr ist damit unmöglich. „Der Bus wiegt ja nicht nur 50 Gramm. Nach der Sanierung ist unsere alte Straße ganz kaputt und muss mit Beteiligung der Anlieger repariert werden“, befürchtet Kosten. Manch einer halte sich auch gar nicht an die Einbahnstraßenregelung – „obwohl inzwischen Baken an der Moordeicher Landstraße stehen“.

Klaus Torns, Anwohner der Bromberger Straße, berichtet von „mehreren Beinaheunfällen auf der Kreuzung Hexendeich/Sandershof. „Und da kommt schon wieder ein Lkw. Der darf hier doch gar nicht fahren.“

+ Ist diese Ampel notwendig, wenn rechts aus der Stuhrer Landstraße gar keine Fahrzeuge kommen? Ja, sagt die Gemeinde, wegen der Radfahrer und Fußgänger. © Hapke

Laut Helga Schierenbeck, Fachdienstleiterin Verkehr und Feuerwehr, halten sich die Beschwerden in Grenzen. Anrufe von Anwohnern der Straßen Am Hexenberg und Hespenstraße habe es aber gegeben: „Da sind natürlich mehr Autos als sonst. Und die Leute haben das Gefühl, dass zu schnell gefahren wird.“ Die Gemeinde werde an den betreffenden Straßen elektronische Geschwindigkeitsanzeigen („Smileys“) platzieren. „Zwei hatten wir schon, vier haben wir jetzt dazugekauft. Das hatten wir ohnehin vor, um sie an Schulen und Kitas aufzustellen. In der Schließungszeit können wir sie für die Baustelle nutzen.“

Die Gemeinde Stuhr ist die für die Sanierung zuständige Verkehrsbehörde. Sie hat auch die Ampel angeordnet, die das Abbiegen des Verkehrs vom Neuen Weg auf die Blockener Straße regelt. „Uns war klar, dass die Autofahrer über den Neuen Weg von der Moordeicher auf die Stuhrer Landstraße fahren, um die gesperrte Ortsdurchfahrt Stuhr zu umgehen“, sagt Schierenbeck. „Die haben dann das Problem, auf die Blockener Straße einzubiegen, weil dort auch mehr Autos als üblich fahren.“ Alle aus Richtung Kladdingen und Brinkum müssten dort her.

+ Zur vorübergehenden Ampel am Neuen Weg/Blockener Straße gibt es unterschiedliche Meinungen. © Hapke

„Unnötig“, findet der Postbote Stefan Mundhenk, der täglich den Neuen Weg befährt. „Es ist alles wie immer, nur dass ich mich jetzt über die Ampel ärgere.“ Tatsächlich ist das Verkehrsaufkommen am Freitagvormittag überschaubar. Im Schnitt warten drei Autos an der Ampel. Das sehe in Stoßzeiten anders aus, berichtet ein Anwohner. Dann würden sich die Autos bis zu seinem Grundstück stauen, das knapp 100 Meter von der Kreuzung entfernt ist. Er befürwortet die Regelung: „Sonst würden die Leute gar nicht auf die Blockener Straße kommen.“ Gehe es nach seiner Frau, würde die Ampel dort sogar dauerhaft in Betrieb sein.

Ampel notwendig? – Diese Frage stellt sich auch an der Kreuzung Stuhrer Landstraße/Blockener Straße. Die Lichtzeichenanlage ist nach wie vor in Betrieb, obwohl aus der gesperrten Stuhrer Landstraße bis auf wenige Anlieger kein Verkehr zu erwarten ist. „Wir haben darüber nachgedacht, sie abzuschalten“, sagt Schierenbeck. Aber dann kämen Fußgänger und Radfahrer nicht mehr sicher auf die andere Straßenseite. Dafür haben wir eine Leerphase für Autos in Kauf genommen.“

+ Nichts geht mehr auf der Hespenstraße, wo der Bus auf einen haltenden Kranwagen trifft. Dahinter staut sich der Verkehr, der die Straße als Umgehung nutzt. © Hapke

Stuhr ist sogar für verkehrliche Anordnungen auf Bremer Seite zuständig. Durch das Huchtinger Beiratsmitglied Michael Horn (Die Linke) etwa ist sie auf fehlende Umleitungsempfehlungen an der Kirchhuchtinger Landstraße und der Heinrich-Plett-Allee aufmerksam geworden. Mit der Folge, dass von dort aus „weiterhin viele Verkehrsteilnehmer in Richtung Haferflockenstraße fahren“, wie Horn schreibt. Dazu Schierenbeck: „Wir fragen jetzt das Bremer Amt für Straßen und Verkehr, ob es dort Bedarf sieht. Wenn ja, wenden wir uns an die Landesbehörde und klären, ob wir tätig werden können. Wir brauchen schließlich grünes Licht wegen der Ausgaben für die Maßnahmen.“ Das Prozedere mutet arg umständlich an – und passt damit zu den Umwegen, die Stuhrer Autofahrer in diesen Tagen auf sich nehmen müssen.