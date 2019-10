Viel besser als gedacht

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Finanziell sieht’s bei der Gemeinde Stuhr gut aus. So gut, dass manche finden, dass der Traum von einem Hallenbad jetzt verwirklicht werden sollte.

Kämmerer Christian Möller stellte am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen den Finanzzwischenbericht zum dritten Quartal 2019 vor. Der ist interessant, weil er auch eine Prognose beinhaltet, wie viel am Jahresende unter dem Strich übrig bleibt. Geht die aktuelle Rechnung auf, endet das Jahr 2019 für die Gemeinde Stuhr mit einem Überschuss von 8,24 Millionen Euro. Das wären satte 8,19 Millionen Euro mehr als ursprünglich erwartet.

Was die liquiden Mitteln angeht (also Bargeld, Bankguthaben und Schecks), sind die Vorhersagen ähnlich rosig. Zum 31. Dezember wird ein Bestand von 22,5 Millionen Euro prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahr würde das einen Zuwachs von 6,4 Millionen Euro bedeuten – und dabei hatte die Verwaltung eigentlich mit einem Minus von 2,4 Millionen Euro gerechnet.

Wieso läuft es so viel besser als noch vor wenigen Monaten gedacht? Grund dafür ist zum einen die Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Das Jahr 2017 lief für die Stuhrer Wirtschaft unerwartet gut. Das hat zur Folge, dass sich die Gemeinde über Gewerbesteuer-Nachzahlungen freuen kann. Da es eine Weile dauert, bis ein Unternehmen seinen Jahresabschluss vorlegen kann, sind die Nachzahlungen von 2017 mitunter erst in diesem Jahr auf dem Konto der Verwaltung gelandet.

Ein weiterer Grund für die unverhofft guten Prognosen: Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels konnte die Gemeinde Stuhr einige vakante Stellen nicht besetzen. Entsprechende Gehaltszahlungen blieben aus.

Die Überschussrücklage – das, was die Gemeinde auf der hohen Kante hat – steigt zum Jahresende voraussichtlich auf 22,6 Millionen Euro.

Jan-Alfred Meyer-Diekena (FDP) findet angesichts der finanziellen Lage, dass es „Zeit für eine größere Investition“ sei. Mit dieser Aussage zielte er auf die Diskussion über ein Stuhrer Hallenbad ab. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragte er. Im gleichen Zug erkundigte sich Meyer-Diekena nach der Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Bades. Der Rat hatte die Verwaltung im September beauftragt, eine solche Studie zu veranlassen. Kämmerer Möller berichtete, dass ein Vorabentwurf seit Montag der Verwaltung vorliegt. Er müsse noch intern abgestimmt werden. Wann genau er vorgestellt wird, vermochte er nicht zu sagen. Die Ausschussmitglieder pochten darauf, dass dies bald passiert – auch mit Blick auf die anstehenden Beratungen für den Haushalt 2020.

In Bezug auf die Finanzen des aktuellen Jahres sagte Ausschussmitglied Frank Schröder (CDU), dass man verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen müsse. Er sprach hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation von einer „Berg- und Talfahrt“.

„Eine wirtschaftliche Talfahrt sehe ich für die Zukunft nicht“, entgegnete Susanne Cohrs (SPD). Sie findet, die Gemeinde könne positiv in die Zukunft blicken, sollte jedoch nicht in Euphorie verfallen. Auch Dr. Joachim Döpkens („Besser“) freute sich über die Zahlen. „Gleichwohl sollten wir uns nicht zu sehr zurücklehnen.“ Es sei absehbar, dass die Gewerbesteuern nicht immer so viel Geld in die Kasse spülen würden.