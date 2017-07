Versuchte Vergewaltigung am Steller See

Polizei rückt mit Großaufgebot aus

+ © Florian Kater / Photoka Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und durchsucht das Gebiet. © Florian Kater / Photoka

Stuhr - Zu einer versuchten Vergewaltigung ist es am Samstagabend gegen 21 Uhr am Steller See in Stuhr gekommen. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot aus.