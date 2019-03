Stuhrer Gästeführer präsentieren Programm: Mit Verstärkung in die neue Saison

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Die Stuhrer Gästeführer haben gestern ihr Programm für das Jahr 2019 vorgestellt. Darin taucht ein neuer Name auf. Jens Oyen verstärkt ab sofort das Team der Ehrenamtlichen, die regelmäßig informative Spaziergänge, Radtouren und Busausflüge anbieten.

Oyen hat Anfang 2017 eine historische Hofstelle in Eggese übernommen. Das Gehöft aus dem Jahr 1670 war ziemlich zugewachsen, und lag, wie Oyen es formuliert, im „Dornröschenschlaf“. Der Bauingenieur hat es wieder aufgeweckt – und möchte jetzt auch anderen Leuten zeigen, was die Hofstelle über die Landwirtschaft aus vergangenen Zeiten verrät. Also hat er sich zum Gästeführer ausbilden lassen. Die Ausbildung umfasst 134 Stunden. Die Teilnehmer lernen dabei, wie sie Gruppen leiten, Themen interessant aufbereiten und welche rechtlichen Aspekte es zu beachten gibt.

Oyens erste eigene Führung ist am Samstag, 1. Juni. Aber schon vorher gibt es interessante Gästeführungen. Das Programm im Überblick:

Freitag, 26. April: Die Flatter-Ulme – Begegnung mit dem Baum des Jahres

Dieser Spaziergang führt Teilnehmer zu spannenden Bäumen – insbesondere natürlich zur Flatter-Ulme. Im Anschluss an die Führung pflanzen sie eine Ulme am Klosterbach in Heiligenrode und eröffnen die Grillsaison an der Hütte am alten Sportplatz. Treffen ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz der Heiligenroder Kirche.

Samstag, 4. Mai: Die Ziege war die Kuh im Häuslingshaus

Mit dem Fahrrad machen sich die Teilnehmer auf zum letzten original erhaltenen Rauchhaus im Landkreis. Bei einer Tasse Kaffee erfahren sie dort Geschichten über die ehemaligen Bewohner. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Heiligenroder Kirche. Die Gästeführer bietet Rauchhaus-Führungen auf Anfrage auch für Gruppen ab acht Personen an.

Samstag, 1. Juni: Vom Korn zum Mehl

Jens Oyen bietet eine Radtour von Heiligenrode nach Eggese und zurück an. In Eggese führt er über seine historische Hofstelle. Zurück in Heiligenrode besichtigen die Teilnehmer die Klostermühle. Anmeldung nimmt Oyen unter 0176 / 23236302 entgegen. Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz der Heiligenroder Kirche.

Samstag, 6. Juli: Sommerduft liegt in der Luft

Edith Sindermann lädt ein zu einer Radtour auf der Babywaldroute zu den Wäldern in Moordeich, Heiligenrode, Groß Mackenstedt und Varrel. In Eggese wird die alte Hofstelle von Jens Oyen besichtigt. Anmeldungen bei Sindermann bis zum 2. Juli unter 0421/560639. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Schützenhaus in Moordeich (Neuer Weg 13).

Samstag, 3. August: Ein besonderes Gartenerlebnis

Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr am Rathaus Stuhr zu einer Radtour zum ökologischen Lehr- und Erfahrungsgelände in Huchting. Dort steht eine Führung durch Themengärten und Biotope auf dem Programm. Dabei entstehen Zusatzkosten von drei Euro. Anmeldung sind bis zum 29. Juli bei Edith Sindermann unter 0421 / 5606639 möglich.

Freitag, 30. August: Vom Feld bis auf die Gabel

Wie funktioniert die Saatenmühle? Um diese Frage dreht sich ein Ausflug mit Betriebsbesichtigungen, den Alexandre Peruzzo plant. Mit dem Kleinbus fahren die Teilnehmer zur Firma Henry Lamotte Oils und der Ölmühle der Tochterfirma Lipos. Anmeldungen nimmt Peruzzo bis zum 1. August unter der Nummer 0420/ 69462 entgegen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bürgerbüro im Rathaus.

Samstag, 7. September: Zu Besuch bei Nachbarn

Die Teilnehmer unternehmen eine Radtour zum Hohen Berg in Leerßen und ins Ristedter Moor. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Schießhalle Fahrenhorst.

Freitag, 25. Oktober: Im Einklang mit der Natur

Auf der Pirsch mit einem Revierjäger: Mit den Kleinbus fahren die Teilnehmer in einen nahen Wald und erfahren, was es bedeutet, den Wildbestand zu regulieren, Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz der Kirche Heiligenrode.

Führungen zu Fuß kosten, sofern nicht anders angegeben, drei Euro. Bei Radtouren fallen vier Euro pro Person an.