Verschläft Deutschland die Spitzentechnologie zur Corona-Erkennung „Made in Stuhr“?

Von: Gregor Hühne

Der Terahertz-Phasenkopplungs-Detektor, genannt Vibamat, der modernste Corona-Detektor der Welt. (v.l.) Dr. Udo Riß, Michael Bubolz und Michael Skowronek stehen hinter dem physikalischen Virendetektor. © Gregor Hühne

Verschläft Deutschland wieder eine Spitzentechnologie aus dem eigenen Land? Das Ausland hingegen interessiert sich sehr für den Corona-Detektor aus Stuhr. Mit Platinen und optischer Messtechnik weisen die Entwickler innerhalb weniger Sekunden Corona-Aerosole in der Atemluft nach – für zehn Cent pro Test.

Stuhr – Nicht nur Leser der Kreiszeitung fragen sich, was aus dem Corona-Detektor aus Stuhr geworden ist, über den wir Anfang des Jahres berichteten. Nicht sonderlich viel – zumindest in Deutschland, heißt es bei einem erneuten Besuch des Unternehmens.

„Es kam Interesse, aber keine Rückfragen“, sagt Michael Bubolz. Der Unmut über die Politik hierzulande ist daher groß beim Geschäftsführer des Medizingeräte-Herstellers Zerspanugstechnik, wo das Gerät entwickelt wurde.

Eine europäische Device-Zertifizierung (CE) besitzt Bubolz mittlerweile für den Corona-Detektor (Produktname Vibamat). Das bedeutet: Der physikalische Viren-Erkenner könne das, was er soll, und zwar Corona-Viren aus der Atemluft aufspüren. Das funktioniert über die Analyse der Virenlast in der Atemluft eines Menschen, die mit einem Hauchen auf einer kleinen Chipkarte gesammelt und gemessen wird.

Die hiesige Politik verschlafe nun die Zukunft und konzentriere sich laut Bubolz noch immer unnötigerweise auf den PCR-Test. Dort erfolgt der Corona-Abstrich im Rachen. „Da sind die Viren zuletzt“, so der Geschäftsmann. Corona-Viren entstünden aber in der Lunge – den unteren Atemwegen. Genau dort setze der Corona-Detektor an. Ein Grund, weshalb das weltweit einmalige Gerät ein Meilenstein gegen die Corona-Pandemie sein könnte, würde es anstelle der konventionellen Tests eingesetzt.

„Das hier ist der Stand der Technik“, schwärmt Michael Skowronek, Partner im Vertrieb, über den Corona-Detektor aus Stuhr. „Wenn der PCR-Test der Gold-Standard ist, dann ist das, was wir haben, der Diamant-Standard.“ Derweil diskutiere die Politik noch immer über Maskenpflicht an Schulen, ärgert sich Skowronek.

Beim Thema Maskenpflicht schüttelt auch Dr. Udo Riß, Entwickler des Corona-Detektors, den Kopf: „Infizierte atmen sich selbst krank.“ Auf die Maske könne auch seiner Meinung nach verzichtet werden, würde die Politik auf den Corona-Detektor als Früherkenner setzen. Dann bliebe der Gesellschaft zudem die immensen Herstellungs- und Entsorgungskosten von Schutzmasken erspart.

Verglichen mit Antigentests sei der Stuhrer Corona-Tester genauer (99,975 Prozent) und schneller: „Unser Gerät schlägt im Schnitt zwei Tage an, bevor Antigentests Corona nachweisen“, wirbt Skowronek.

Steine in den Weg gelegt?

Das serienreife Produkt kostet laut Bubolz 26.800 Euro netto plus Steuern pro Stück. Mit einer auswechselbaren Messkarte seien rund 500 Testungen möglich. Die Kosten pro Coronatest und Person lägen pro Messkarte bei rund zehn Cent, sagt Dr. Riß. Das Testergebnis liegt nach wenigen Sekunden vor.

„Das deutsche Gesundheitssystem kann nicht mit völlig neuen Dingen umgehen“, sagt Bubolz. Nachdem die Unternehmer aus Stuhr die erste Zertifizierung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beantragt hatten, habe sich die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) laut Bubolz eine zweite Liste für medizinische Geräte ausgedacht, die sogenannte Rat-Liste. Nur darauf gelistete Medizin-Technik könnten Kunden bei der KVN abrechnen. Das Problem: Neben PCR- und Antigentests sei das Verfahren des Terahertz-Phasenkopplungs-Detektors aus Stuhr zum Nachweis von Coronaviren auf dem Formblatt nicht vorgesehen. Eine fehlende Listung sei aber eine Hürde, die Interessenten des Geräts vom Kauf abhielten.

„Wir haben Rechtsmittel dagegen eingelegt“, sagt Bubolz, der den Weg der Anerkennung und Zulassung in Deutschland als „sehr langwierig“ beschreibt. Bubolz glaubt, man lege ihrer neuen Technik bewusst Steine in den Weg: „Als wir oben auf dem Stapel lagen, hat man uns nach unten gelegt.“

So ganz scheinen die Zuständigkeiten zwischen der KVN und dem BfArM nicht im Reinen zu sein. Die KVN teilt auf Anfrage mit, sie „hat keinen Einfluss auf die Zulassung derartiger Produkte. Das ist Aufgabe des BfArM“, so Pressesprecher Detlef Haffke. BfArM-Sprecher Maik Pommer sagt wiederum, dass das Institut eben keine medizinische Technik, sondern nur Arzneien zulasse und es daher keine behördliche Zulassung aus dem Haus gebe.

Interesse aus dem Ausland

„Wir wären quasi Monopolist“, spekuliert Bubolz, würde auf die Technologie aus Stuhr gesetzt. Das Ausland sei da weiter. So liefen Anfragen für Mekka. Die islamische Pilgerstätte wäre der „Durchbruch im arabischen Raum“, sagt Bubolz. Gespräche liefen außerdem mit der ukrainischen Armee und anderen Interessenten.

An einigen Orten ist das Gerät bereits im Einsatz. Dazu zählen unter anderem die Geest-Apotheke in Kirchweyhe oder die Veranstaltungsagentur von Andreas Richter aus Halberstadt. Vor Kurzem ergänzte er seinen Prototyp um weitere drei Geräte. „So was Neumodisches habe ich noch nicht gesehen“, freut sich Richter. Die Corona-Testungen seien damit angenehmer für die Testpersonen und die Geschwindigkeit spare ihm Personal.

Einer vielseitigen Anwendung der Technologie stehe laut Bubolz nichts im Wege. „Je nach Karte kann alles getestet werden, was in der Atemluft ist.“ Beispielsweise Tuberkulose oder Influenza-Viren, erklärt dazu Dr. Riß.

Was sagt die Gemeinde Stuhr?

Im Rathaus wurde das Gerät im Rahmen der Entwicklung durch das Unternehmen vorgestellt. Jedoch würden derzeit Coronatests auf freiwilliger Basis durchgeführt und „die Gemeinde verfügt noch über eine ausreichende Anzahl an konventionellen Testsets“, teilt Gemeindesprecher Frank Meierdiercks mit. „Diese kommen im Bedarfsfall vorrangig zum Einsatz, da auch Verfallsdaten zu beachten sind.“

Das Testgerät ermögliche laut Gemeinde gegenüber herkömmlichen Coronatests viele Einsatzmöglichkeiten, wie die Anwendung bei Veranstaltungen und Sportereignisse. „Daher möchte die Gemeinde Stuhr den Hersteller gerne bei der Vermarktung dieses innovativen Produktes unterstützen.“

So soll den Gästen des diesjährigen Wirtschaftsforums am Montag, 5. Dezember, im Rathaus erstmals die Möglichkeit gegeben werden, das Gerät kennenzulernen und sich auf freiwilliger Basis zu testen. Darüber hinaus gebe es in der Stuhrer Verwaltung Überlegungen, ein Gerät „in einer gemeindlichen Einrichtung probeweise einzusetzen“.

Internet www.vibamat.de