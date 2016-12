Versäumtes vom Sonnabend wird am Sonntag nachgeholt

110 Stände bei Stuhrer Weihnachtsmarkt im und rund ums Rathaus

+ Bis der Mann in Rot leibhaftig erscheint, müssen sich diese blonden Engel mit seiner Plastikvertretung begnügen. - Fotos: Ehlers

Stuhr - Von Heiner Büntemeyer. „Hier kommst du ohne blaue Flecken kaum wieder raus“, beschreibt eine junge Frau das Gedränge auf den beiden Fluren im Stuhrer Rathaus. Dort staut sich am Sonntagnachmittag die Besucherschar, denn auf dem Weihnachtsmarkt gibt es im Verwaltungsgebäude und draußen so viel zu entdecken.

Kunsthandwerkliches aus Papier und Pappe, Gemälde, Schmuck, Scherenschnitte und Textilien. Der Freundesverein Ostrzeszow-Stuhr bietet Glasschmuck, Dekoratives aus Glas, Kerzen und Lebkuchen an. Gleich nebenan locken Bernsteinschmuck und Textilien aus Sigulda /Lettland, ebenso der berühmte „Schwarze Balsam“ aus Riga.

Fast alles auf dem Markt ist selbst gemacht und handgemacht. Sogar die Pralinen, die Jessica Heidemann aus Brinkum in der häuslichen Küche gefertigt hat. Der Holzwaren-Restaurator arbeitet gerade sehr konzentriert an seiner Brandmalerei, wenn er nicht gerade Verkaufsgespräche führt. In der „Hutique“ gibt es Mützen und Hüte aus Filz und Wolle, an einem anderen großen Stand Gartenskulpturen aus Edelstahl und Stein. Dorothee Röpe bietet Honig und Honigwaren aus der eigenen Imkerei an, und über dem ganzen Markt liegt eine Duftmelange aus Waffeln, Kartoffelpuffern und Glühwein.

Die Organisatoren haben auch die Sporthalle ins Programm einbezogen, wo „Fabius Rotznasentheater“ auftritt und die Kunstschule Stuhr gemeinsam mit den Kindern Weihnachtsmänner aus Wolle und Stoffen bastelt, bis gegen 17 Uhr der alte Mann im roten Mantel persönlich auf dem Platz erscheint.

Wer es bis in den Ratssaal oder auf die Empore schafft, kann dort bei Kaffeehausmusik entspannen. 110 Stände machen den Marktbummel zu einem echten vorweihnachtlichen Erlebnis, und die Besucher staunen immer wieder über den Einfallsreichtum der Händler, wenn es um die Gestaltung von Dekorativem für Heim und Garten geht, wenn die Futterhäuschen für Vögel noch ausgefallener und die kessen Sprüche auf den T-Shirts noch origineller werden. Einige Beschicker berichteten vom ersten Markttag, dass angesichts der Witterung weniger Besucher als bei früheren Veranstaltrungen gekommen waren, aber am Sonntag holten alle das Versäumte nach und genossen die entspannte Atmosphäre auf dem Gelände rund ums Stuhrer Rathaus.