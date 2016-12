Verordnung stellt Betriebe vor Probleme

Wohin mit dem Sondermüll Styropor?

+ © AWG Die Entsorgung von Styropor, wie hier bei der AWG in Bassum, stellt viele Betriebe vor Probleme. © AWG

Stuhr - Von Sandra Bischoff. Eine Gesetzesänderung stellt auch in Stuhr Abbruchunternehmen vor Probleme: Seit Oktober sind Dämmstoffe wie zum Beispiel Styropor als gefährlicher Abfall eingestuft und dürfen nicht mehr ganz normal entsorgt werden. „Wir werden es nicht los“, sagt Jürgen Bähring von der Firma Bähring Kompakt in Stuhr.

Die neue Verordnung des Bundesrats sieht vor, dass Dämmmaterial, wenn es mehr als 1 000 Milligramm pro Kilo Hexabromcyclododecan (HBCD) enthält, als Sondermüll gilt. Und nicht jede Deponie nimmt diesen an. Bähring lässt entsprechendes Material von einem Fachlabor beproben. Ist die Menge HBCD unterschritten, darf der Stoff als normales Baumaterial entsorgt werden.

Laut Bähring kostet eine Probe etwa 150 Euro, und die zahlt der Bauherr. Auch die Entsorgung des Sondermülls lässt die Firma in die Verantwortung des Auftraggebers übergehen. Bis dahin lagert das Abbruchunternehmen den Müll in Containern zwischen. Glücklich ist Bähring mit dieser Vorgehensweise nicht. „Probleme gibt es definitiv, so lange nicht geklärt ist, wohin mit dem Sondermüll.“

Neue Form der Entsorgung „sündhaft teuer“

Heiko Pluskat von der Geschäftsführung des Baggerunternehmens Hackfeld in Heiligenrode kennt die Problematik ebenfalls. „Früher landete das Material in einem Container mit gemischten Bauschutt, jetzt müssen wir es trennen“, sagt er. Seine Mitarbeiter laden das Styropor in sogenannte Big Packs, die ein Volumen von einem Kubikmeter haben. „Die kommen dann gesondert zu einem örtlichen Entsorger oder zur AWG nach Bassum.“ Diese neue Form der Entsorgung sei „sündhaft teuer“, und der Kunde müsse es am Ende zahlen.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) hat laut ihrem Pressesprecher Matthias Kühnling keine eigenen Anlagen, um den Sondermüll zu verbrennen. „Wir sind darauf angewiesen, dass sich anderes dieses Abfalls annehmen“, sagt er. Infrage kommen dafür nur Verbrennungsanlagen. Mittlerweile habe die AWG einen Entsorgungsweg für Kunden des Landkreises gefunden.

„Es gibt unter Umständen Wartezeiten“

Kleinere Handwerksbetriebe können das Material in Big Packs in Bassum anliefern, so wie es das Unternehmen Hackfeld bereits tut. „Maximal fünf Kubikmeter sind möglich“, sagt Kühnling. Bei größeren Mengen muss das belastete Material ebenfalls als sogenannte Monocharge in Containern nach Bassum gebracht werden. Von dort schafft die AWG es zu ihrem Entsorger, beschreibt Kühnling das Procedere. „Es gibt aber unter Umständen Wartezeiten, weil die Dämmstoffe einen hohen Brennwert haben.“

Dieses Angebot der AWG ist laut Kühnling relativ neu. Als die neue Bundesverordnung im Oktober in Kraft trat, habe es laut Kühnling „kurzzeitig Engpässe“ gegeben.