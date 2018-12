Verkehrsunfall in Stuhr: Mann stirbt hinter dem Steuer

Medizinischer Notfall

© Feuerwehr Stuhr

Stuhr - Ein medizinischer Notfall eines 79 Jahre alten Mannes hat am späten Freitagabend einen Unfall in Stuhr verursacht. Infolge des Notfalls starb der Senior noch an der Unfallstelle auf der Stuhrer Landstraße, teilt die Polizei mit.