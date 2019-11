Markus Tönnishoff: Verfechter der künstlerischen Freiheit

Brinkum - Darf Satire alles? „Ja“, sagt der Bremer Journalist und Schriftsteller Markus Tönnishoff. Um Sekunden später einzuschränken: „Fast alles. Sie darf sich natürlich nicht über Merkmale lustig machen, für die ein Mensch nichts kann, zum Beispiel eine Behinderung.“ Ansonsten müsse Satire keinerlei Rücksicht nehmen, erst recht nicht auf die Befindlichkeiten hochrangiger Politiker oder anderer Personen, die es irgendwie in den Fokus des öffentlichen Interesses geschafft haben. Ihnen jubelt der Autor gerne mal ein falsches Zitat unter, wovon sich die Besucher seiner Lesung im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) am Dienstag, 19. November, 18.30 Uhr, überzeugen können.

Nicht nachvollziehen kann Tönnishoff die Diskussion darüber, ob der Kabarettist Dieter Nuhr die Umweltaktivistin Greta Thunberg auf die Schippe nehmen darf. „Natürlich darf er das, wenn er sich in einem schicklichen Rahmen bewegt.“

Tönnishoff spricht von der „künstlerischen Freiheit“, deren Grenzen er selbst immer wieder austestet. Als das Königshaus Saudi Arabiens per Stellenanzeige acht neue Henker sucht – sie sollen Menschen köpfen und deren Hände amputieren –, kann er nicht anders: Er muss das Thema aufgreifen und das archaische Gebaren dem deutschen Steuerrecht gegenüberstellen. Wäre diese Tätigkeit in einem Arbeitszimmer absetzbar?

Auf diese Geschichte ist Tönnishoff durch einen Zeitungsartikel gestoßen. Überhaupt entstehen viele seiner Ideen während der ausgiebigen Lektüre von Print- und Online-Medien, wobei er mit seinen Erzählungen eher selten in die ganz große Politik eintaucht. Vielmehr stürzt sich der Autor auf Begebenheiten, die auch im Leben von Otto Normalverbraucher eine Rolle spielen (könnten). Da ufern Restaurant- und Ausstellungsbesuche aus, kommunizieren im Smart Home Toaster und Dusche miteinander, kommt der Polizei-Notruf als Hotline daher, die darauf aufmerksam macht, dass selbst eine geringe Beute steuerpflichtig sei. Ob Enten oder Klobürsten: Bei Tönnishoff gibt es für alles und jeden einen Experten.

„Satire lebt stark von der Übertreibung. Davon, dass man noch etwas draufsetzt“, sagt der Schriftsteller. Dies gestalte sich mitunter schwierig, da schon das Leben häufig Realsatire und somit kaum zu toppen sei. „Dann muss man noch intensiver, noch abstruser denken“, sagt er. Für ihn ist Satire „immer auch Kritik an irgendetwas. Aber ich habe kein Sendungsbewusstsein. Ich möchte, dass die Leute Spaß haben.“

Wer seine Geschichten liest, fühlt sich vielleicht an die Kolumne „Zippert zappt“ in der Welt erinnert. Tatsächlich zählt Hans Zippert zu den Vorbildern des 54-Jährigen. Davor rangieren in dieser Reihenfolge sein Favorit Ephraim Kishon, Loriot und Axel Hacke.

Tönnishoff hat Politikwissenschaften in Bremen studiert und eine Ausbildung zum Tageszeitungs- und Onlineredakteur durchlaufen. Zwei Bücher mit satirischen Kurzgeschichten sind von ihm bereits erschienen: „Wenn der Affe sich schnäuzt, klingelt die Kasse“ (2015) und „Ein Herz für intersexuelle Pinguine“ (2016). Ein drittes Buch befindet sich in der Mache und soll voraussichtlich im ersten Quartal kommenden Jahres erscheinen. Vier Geschichten aus dem neuen Schmöker präsentiert Tönnishoff schon im Brinkumer MGH bei seinem – wie es in der Mitteilung heißt – „erfrischenden Angriff auf die Lachmuskeln“. Der Eintritt ist frei.