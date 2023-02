Verein Pro Dem in Stuhr: Weniger Beratung und Prävention, mehr Hausbesuche und Fallbetreuung

Von: Andreas Hapke

Bei Pro Dem, Senioren- und Pflegestützpunkt für Stuhr, Weyhe und Syke, hat sich der Arbeitsschwerpunkt massiv verschoben. Weg von Beratung und Prävention hin zu Hausbesuchen und Fallbetreuung.

Brinkum – Es hört sich an wie ein kollektiver Hilferuf, wenn man mit den Mitarbeiterinnen von Pro Dem spricht. Der Senioren- und Pflegestützpunkt für Stuhr, Weyhe und Syke mit Sitz in Brinkum geht zurzeit unter in Arbeit. Und deren Schwerpunkt hat sich laut Lilja Helms, Kirsten Spiekermann und Susanne Schröder in den vergangenen sechs Monaten massiv verschoben.

Pro Dem: Immer häufiger zu späte Anfragen

Das Team an der Bremer Straße 7 hat es immer weniger mit der Beratung von Senioren und deren Familien zu tun, um die bestmögliche Versorgung des Hilfe- und Pflegebedürftigen oder des an einer Demenz erkrankten Menschen in die Wege zu leiten. Immer häufiger wird Pro Dem angefragt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Nachbarn, Vermieter, Institutionen und Kooperationspartner von Pro Dem machen den Verein dann auf Fälle aufmerksam, in denen Hilfe nicht mehr so leicht zu organisieren ist.

„Wir können nur Dinge installieren, wenn die Leute orientiert sind“, begründet Lilja Helms, Leiterin des geronto-sozialen Bereichs. „Doch oft sind sie nicht mehr in der Lage, die Tragweite ihres Handelns zu überschauen. Wir dürfen aber keinen Dienstleistungsvertrag im Namen des Klienten, etwa mit dem Pflegedienst, abschließen.“

Dann bleibt oft nichts anderes übrig, als die Betreuungsstelle einzuschalten. „Oder wir bekommen eine Verordnung vom Hausarzt. Dann haben wir einen Fuß in der Tür“, fügt Kirsten Spiekermann hinzu, Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Eine Vorsorgevollmacht sei auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss, erklärt Helms. Dann zum Beispiel nicht, wenn der Bevollmächtigte partout keine Maßnahmen für seinen hilfebedürftigen Ehepartner akzeptiere. „Die Vorsorgevollmacht greift so lange, bis man nachweisen kann, dass er das nicht mehr zum Wohle des Betreuten ausübt.“

Fünf Mitarbeiterinnen nur mit Hausbesuchen und Fallbetreuung beschäftigt

„Es gibt Tage, da machen wir nichts anderes als Hausbesuche und das, was daraus folgt“, berichtet Lilja Helms. Nämlich Anträge schreiben, Kooperationspartner ins Boot holen, Angehörige ausfindig machen. Case-Management nennt sich das im Fachjargon. Fünf der aktuell acht Mitarbeiterinnen sind laut Helms nur mit Hausbesuchen und Fallbetreuung beschäftigt. Mit der Gesundheitswissenschaftlerin Nadine Starke sowie der Pflegeberaterin und Altenpflegerin Stefanie Wolf hat der Verein gerade erst zwei neue Fachkräfte eingestellt.

„Manchmal hat man an einem Tag für einen einzigen Klienten 25 Kontakte gehabt, und alles war kostenfrei“, beklagt Lilja Helms. Pro Dem bekomme zwar Fördergelder. „Die kriegen wir aber nicht für die immer mehr ausufernde Fallbetreuung. Wir verfolgen einen oberganzheitlichen Ansatz.“ Helms würde gerne wieder mehr Beratung und vor allem auch Prävention machen. „Eine stinknormale Beratung feiern wir inzwischen ab“, sagt sie und lacht. Schröder hatte zuletzt nur noch zwei Fälle, wo sie Hilfe zur Selbsthilfe gab. Einst ein bedeutsames Feld bei Pro Dem.

Öffentlichkeitsarbeit von Pro Dem ein Grund für Entwicklung

Worin liegt diese Entwicklung begründet? „Die Singularisierung im Alter nimmt zu, die Ehe als Unterstützungskonzept bricht weg“, sagt Lilja Helms. Beraterin Susanne Schröder stellt fest, dass die Kinder oft weit weg wohnten. „In einem Fall hat die Tochter ihre Mutter 20 Jahre nicht gesehen.“ Pro Dem hat es viel mit somatisch kranken Leuten über 60 Jahre zu tun, oft begleitet durch eine Depression und eine beginnende oder fortgeschrittene Demenz. „Die wollen keine Veränderung“, sagt Spiekermann. „Pflegedienst, Arzt, alles wird abgelehnt.“ Und dann komme Hilfe zu spät. Nicht zuletzt macht Helms die Öffentlichkeitsarbeit von Pro Dem für die Entwicklung verantwortlich. „Wenn wir immer sagen, ruft uns an, dann rufen die Leute halt an. Das ist auch gut so.“

In den meisten Situationen sei noch nichts eskaliert, sagt Helms. Doch dass Pro Dem zu Menschen komme, die schon länger nichts mehr gegessen, getrunken oder ihre Medizin nicht genommen haben, passiere häufiger. Nicht selten sei der sozialpsychiatrische Dienst mit dabei.

Völlig verwahrloster Mann bittet Pro Dem um Hilfe

Es gibt auch Fälle, wie Susanne Schröder einen erlebt hat: Ein völlig verwahrloster Mann habe sie um Hilfe gebeten, die sie ihm auch versprochen habe. Nach einem Gespräch mit seinem Hausarzt habe sie eine Betreuung für den Mann beantragt (kann jeder beim Amtsgericht machen, die Red.). „Als ich mich drei Wochen später nach dem Fortgang erkundigt habe, habe ich die Auskunft erhalten, dass kein Betreuungsbedarf zu erkennen gewesen sei.“ Zu einem neuerlichen, richterlichen Bescheid drei Monate später sei es nicht mehr gekommen. „Der Mann war bereits verstorben.“ Ihr mache das Case-Management Spaß, sagt Spiekermann. „Es ist aber manchmal sehr anstrengend und fordernd.“

Laut Helms gibt es keinen Brennpunkt in Stuhr. Vom Haus in Alleinlage bis zum Hochhaus in Brinkum sei alles dabei. Nur allzu gerne würde sie sich einen Rückgang der Fallzahlen wünschen – „und zwar, weil wir Hand in Hand zusammenarbeiten“. Und noch einen Wunsch hegt die Gerontologin: „Nicht mehr ganz so spät ins Boot geholt zu werden.“

Das eine geht nicht ohne das andere. „Wir können die Entwicklung nur meistern, indem wir alle rechtzeitig hingucken, es geht nur mit der kompletten Einbindung aller Personen, die mit Menschen zu tun haben. Ob Nachbarn, Freunde oder Angehörige.“ Selbst wenn Pro Dem helfe, seien die Nachbarn nicht wegzudenken. „Damit auch die soziale Teilhabe der Menschen gewährleistet ist.“