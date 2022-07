Verein MachArt seit 35 Jahren mit Malerei aktiv

Von: Rainer Jysch

Teilen

Gut „behütet“ und gut gelaunt feiern die Künstlerinnen des Vereins MachArt mit einem „Weißen Dinner“ in ihrem Ateliergarten den 35. Geburtstag ihres Vereins. © Rainer Jysch

Der Verein MachArt hat sein 35-jähriges Jubiläum gefeiert. Eine Ausstellungen im Stuhrer Rathaus ist in Planung.

Stuhr – Mit einem „Weißen Dinner“ feierten die Mitglieder des Vereins MachArt im Garten des Ateliers in Varrel das 35-jährige Bestehen des Vereins. Der Verein dient als Plattform für Malereibegeisterte, die ihrem gemeinsamen Hobby 1987 einen Rahmen gegeben hatten. Seit 1990 ist der Verein Mitglied im Gemeinde-Kulturkreis Stuhr.

Angefangen hatte alles mit einem Kurs an der Volkshochschule. Dozentin Brigitte Israel-Peppel hatte die Vereinsgründung angeregt und die Künstlerinnen bei ihrem Hobby weiter angeleitet.

Aktuell zählt der Verein 13 Mitglieder, die sich in kleinen Gruppen montags, dienstags oder mittwochs im MachArt-Atelier zum Malen treffen.

Manche sind seit der Vereinsgründung dabei

Helga Bröning, Gerda Hartmann und Amelie Schilbach sind seit der Vereinsgründung dabei. Brigitte Münch, Judith Fricke und Ute Gräf waren vor 30 Jahren dazugestoßen. Außerdem bei der Jubiläumsfeier dabei: Helma Andresen, Brigitte Bernard, Corinna Biermann, Doris Marten, Gudrun Meyer-Kollatz, Ulrike Stein und Margot Wegener sowie Gäste.

Seit 2019 besteht das Gemeinschaftsatelier an der Grünen Straße 61 in Varrel. Davor waren die Malgruppen im alten Trakt der Grundschule Heiligenrode untergebracht. „Wir haben zwar feste Gruppen, deren Mitglieder sich an den drei Wochentagen hier treffen und zusammen arbeiten, aber das Atelier steht allen Vereinsmitgliedern jederzeit zur Verfügung“, erklärt Ute Gräf.

Die Gruppe eint das Interesse an der Malerei und das Talent, mit Pinsel und Farbe kreative Ergebnisse auf eine Leinwand zu bannen. Frühere Kursleiterinnen haben die unterschiedlichsten Maltechniken vermittelt. Inspiration, Lob und Kritik, auch untereinander, haben die Fähigkeiten weiter entwickelt. Es wurde gezeichnet und gemalt, wobei diverse Techniken wie Aquarelle, Pastellfarbe, Kreide, Bitumen und vor allem schnell trocknende Acrylfarben dabei im Mittelpunkt stehen. „Wir haben Akte, Landschaften und Portraits gezeichnet und Drucktechniken ausprobiert“, berichtet Ute Gräf von vielfältigen Arbeitsweisen. Workshops in Wöbse, Malreisen nach Pfaffenhofen bei München zum Atelier von Malerin Anita Hörskens und Besuche der Kunsthochschule in Ottersberg sorgten für weitere, intensive Anregungen und Verfeinerung der Malmethoden. Jedes Mitglied habe inzwischen seinen eigenen Stil gefunden. „Und dann kamen die Ausstellungen dazu“, so Amelie Schilbach.

Von Anfang an einmal im Jahr ausgestellt

Bereits sehr früh suchten die MachArt-Frauen die Öffentlichkeit und präsentierten ihre thematisch abgestimmten Werke einem breiten Publikum. „Wir haben von Anfang an einmal im Jahr ausgestellt“, erinnert sich Ute Gräf. „Die Gemeinde hatte uns unterstützt, so dass wir zum Gemeindekulturfest eine Werkschau beigetragen haben“, so Amelie Schilbach. „Wir freuen uns, wenn die Bilder angesehen werden und wir von den kunstinteressierten Besuchern ein Feedback bekommen“, so Ute Gräf.

Die Malerinnen vermeiden es zumeist, ihren Bildern einen Titel zu geben. „Der Betrachter hat ja einen eigenen Blick auf die Bilder. Einen vorgegebenen Titel finde ich kontraproduktiv“, sagt Amelie Schilbach. „Manchmal lohnt es sich, einen zweiten Blick zu riskieren“, empfiehlt Ute Gräf.

„Wege der Abstraktion“ hieß die letzte Ausstellung im Gutshaus Varrel im September 2020. Jetzt wollen die Künstlerinnen wieder durchstarten: Vom 5. August bis zum 28. Oktober werden Brigitte Münch, Ute Gräf und Ulrike Stein zum Thema „Kopf und Figur“ Bilder und Drahtplastiken im Lichthof der VHS Delmenhorst präsentieren. Alle MachArt-Mitglieder sind mit der Ausstellung ihrer Werke im Stuhrer Rathaus anlässlich der Stuhrer 850-Jahr-Feier vertreten. Bilder und Metallköpfe werden dann vom 9. bis 11. September gezeigt. Einen Monat später, am 15. und 16. Oktober, werden abstrakte, freie Motive diverser Künstlerinnen im Gutshaus Stuhr-Varrel zu sehen sein.

„Wir sind offen für neue Mitglieder“, sagt Amelie Schilbach. Hobbymaler mit Vorkenntnissen mitbringen, können sich über die Internetadresse www.machart-stuhr.de an den Verein wenden. Obwohl aktuell ausschließlich Damen im Verein mitwirken, sind auch Männer willkommen.