Veranstaltungen zur Woche der Demenz im Landkreis Diepholz

Von: Florian Adolph

Demenz enttabuisieren wollen die Mitarbeiterinnen von Pro Dem: (v.l.) Lilja Helms, Meike Foerster, Susanne Schröder, Nadine Starke und Dagmar Gourio. © Florian Adolph

Der Verein Pro Dem richtet in der Woche ab dem 18. September einen Vortrag und einen Kinofilm zum Thema Demenz sowie als Highlight einen Discoabend aus.

Weyhe/Syke/Stuhr – „Das Herz wird nicht dement“, sagt Dagmar Gourio, Leiterin des administrativen Bereichs des Vereins Pro Dem. Nur weil sie Demenz haben, würden die Betroffenen ja nicht ihre Emotionen vergessen. Mit der Krankheit offen umzugehen sei für viele aber schwer. Demenz ist immer noch ein Tabuthema – die Diagnose werde häufig schlimmer als Krebs aufgefasst. „Wir wollen das Thema Demenz enttabuisieren“, sagt Gourio.

Mit ihrem Veranstaltungsprogramm für die Woche der Demenz, rund um den Welt-Alzheimer-Tag am 21. September, möchte Pro Dem für Stuhr, Weyhe und Syke Interessierte, Angehörige und Betroffene aufklären und sensibilisieren. In der Woche 18. bis 22. September sind drei Termine geplant. Den Anfang macht der Vortrag „Demenz verstehen – den Alltag erleichtern“ am Montag, 18. September, um 18 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Leeste, Henry-Wetjen-Platz 2.

Dem folgt am Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr eine Vorstellung des Kinofilms „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“ im Hansa Kino Syke, Herrlichkeit 3.

Zum Abschluss kommt es beim Discoabend „Dance for Demenz – für Menschen mit Demenz, Senioren, Angehörige und alle Tanzfreudigen“. Dieser findet am Freitag, 22. September, um 19 Uhr in der Weyher NR Dance & Event Tanzschule Reiners, Im Bruch 48, statt.

Demenzkranke verstehen, durch Film und Vortrag im Landkreis Diepholz

Die Woche der Demenz steht unter dem Motto: „Die Welt steht kopf“. „Das trifft den Nagel auf den Kopf, denn nach der Diagnose steht für die Betroffenen und ihre Angehörige die Welt tatsächlich erst mal Kopf“, sagt Gourio.

Lilja Helms, Leiterin des geronto-sozialen Bereichs von Pro Dem, sieht in der Woche der Demenz eine andere Herangehensweise an die Krankheit. Jemand der einen Verdacht hege, müsse ja nicht gleich bei Pro Dem anrufen. Er könne stattdessen ganz ungezwungen in den Kinofilm gehen und vielleicht an dem aufgestellten Infostand einen Flyer mitnehmen, hofft sie.

Für den Film „Still Alice – Mein Leben ohne Gestern“ aus dem Jahr 2014 bekam Julianne Moore für ihre schauspielerische Leistung den Oscar als beste Hauptdarstellerin verliehen. Sie spielt eine Professorin, die eine Alzheimer-Diagnose bekommt. Der Film zeigt, wie sich ihr Leben dadurch verändert.

In dem Vortrag „Demenz verstehen – den Alltag erleichtern“, möchte Lilja Helms unter anderem erklären, warum sich Menschen mit Demenz anders verhalten und wie Angehörige darauf reagieren können, damit es durch Verständnis zu weniger Konflikten und somit weniger Belastung im Alltag kommt.

Strahlende Gesichter beim Discoabend in Weyhe

„Unser Hauptanliegen ist aber der Discoabend. Da hängt unser Herz dran“, so Helms. Zweimal gab es die Tanzveranstaltung schon, und Helms und Gourio sind merklich begeistert, als sie davon erzählen, wie glücklich die älteren oder demenzkranken Menschen beim Tanzen waren. Man habe es ihren strahlenden Gesichten ansehen können. „Da sehen wir besonders den Sinn unserer Arbeit“, sagt Helms.

Für Menschen mit Demenz sei Musik oft „eine Brücke zur Vergangenheit“, steht auf dem Flyer zur Demenzwoche. Die Musik löse Emotionen aus und helfe beim Erinnern, erklärt Helms. Es sei ein Wechselbad der Gefühle beim Discoabend – größtenteils aber positive.

„Ein Mann fragt schon das ganze Jahr nach dem nächsten Discoabend“, sagt Helms. „Er möchte wieder mit dem Rollator tanzen.“ Für eine Frau sei es das erste Mal gewesen, dass sie, seit ihr Mann verstarb, rausgegangen sei. „Ein glückliches Pärchen sagte, sie hätten nicht gedacht, dass sie noch einmal tanzen können“, erzählt Helms.

„Der DJ kam gar nicht hinterher mit den Wünschen“, so Gourio. Es sei ein richtiger Discoabend, der offen ist für alle, nicht nur für Demenzkranke, auch für Rentner, Angehörige und alle anderen.

„Wir wollen einmal im Jahr diesen „Dance for Demenz“-Abend etablieren. Es soll DER Discoabend für Demenzerkrankte und Angehörige sein“, so Helms. Wenn die Angehörigen beim Discoabend nicht selbst dabei sein können oder wollen, sollten sie vorher anrufen. Dann könne eventuell eine Betreuung organisiert werden.

Weitere Informationen

Für den Vortrag und den Discoabend ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Für diese beiden Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei Pro Dem unter 0421 / 8983344 erwünscht, aber nicht notwendig. Eintrittskarten für den Film gibt es für fünf Euro direkt im Hansa Kino Syke oder auf www.hansakinosyke.de.