Vegane Kochgruppe Moordeich möchte wachsen

Treffen sich einmal im Monat, um gemeinsam vegane Gerichte zu kochen (v.l.): Marc Kornmann, Sabine Walcher, Ute da Silva Robazza, Kerstin Bartsch und Anja Wilke. Fünf weitere Mitglieder gehören zu der Kochrunde; nicht alle haben immer Zeit für ein Treffen.

Eine vegane Kochgruppe trifft sich einmal im Monat in Moordeich. Die Teilnehmer der mittlerweile fünf Jahre alten Gruppe wechseln regelmäßig.

Moordeich – Vor fünf Jahren hatte die Moordeicher Klavierlehrerin Ute da Silva Robazza über eine Internetplattform nach Menschen gesucht, die sich vegan ernähren und Lust haben, gemeinsam Gerichte zu kochen. Sie selbst hatte damals ihre Ernährung von vegetarisch auf vegan umgestellt. Ein stabiler Kern von vier bis fünf Personen habe sich damals gebildet. „Wir haben gerade unser fünfjähriges Jubiläum gefeiert“, berichtete die Initiatorin.

Ziel der Treffen ist die Inspiration zu neuen Rezepten und das Kennenlernen neuer Zutaten

„Veganer verzichten komplett auf tierische Produkte. Was wir zubereiten, ist rein pflanzlich“, erzählte da Silva Robazza. Während die vegetarische Lebensweise noch tierische Produkte wie Milch oder Eier erlaubt, lehnen Veganer dies aus tierethischen oder gesundheitlichen Gründen konsequent ab.

Inzwischen hat sich ein Kreis von etwa zehn Personen gefunden, der sich in kleinerer Zusammensetzung jeweils am ersten Samstag im Monat bei wechselnden Gastgebern zum veganen Kochen trifft. „Wir inspirieren uns gegenseitig und probieren neue Rezepte aus. Man erweitert auf diese Weise seinen Speiseplan“, erklärte da Silva Robazza. Die Teilnehmer entdecken neue Lebensmittel, die ihnen vorher unbekannt waren. „Man kann Eiweiß nicht nur mit Fleisch zu sich nehmen, sondern auch mit pflanzlichen Produkten, wie Hülsenfrüchte.“

Das jüngste Treffen des Koch-Teams fand bei Sabine Walcher in Moordeich statt. Die selbstständige Re-Location-Beraterin für aus dem Ausland rückkehrende Fach- und Führungskräfte steuerte als Gastgeberin des Abends den Wein, Brot, Kräuterbutter und die Cashewsoße für das Hauptgericht bei. „Das heutige Menü nennen wir ‚Sommernachtstraum’. Das passt gut zur Jahreszeit“, sagte da Silva Robazza. „Wir haben uns vorher abgestimmt, wer die Vorspeise, das Hauptgericht oder das Dessert übernimmt. Und jeder bringt die Zutaten für seinen Gang mit. Es wird zusammen gekocht, gegessen und gemeinsam ein gemütlicher Abend verbracht.“

Veganer Kochkreis Moordeich sucht noch weitere Mitglieder

Als Vorspeise hatte die Initiatorin feurige Melonenspieße gefertigt. Chili und Gewürze sorgen für die besondere Geschmacksnote. Anja Wilke, Qualitätsmanagment-Beauftragte und Yoga-Lehrerin aus Bremen, hatte die Zutaten für einen indischen Bergsalat mit Minze, Koriander, Fenchel und Paprika geschnippelt. „Das Dressing besteht aus veganem Joghurt, Zitronen- und Agavendicksaft“, sagte sie. Als Hauptgericht kamen Haferflocken-Schnitzel von Kerstin Bartsch aus Moordeich auf die Teller. Sie ist im Büro einer Bremer Behinderteneinrichtung tätig.

Für das Dessert hatte Marc Kornmann, Ernährungsberater aus Harpstedt, einen gebackenen Käsekuchen aus dem Ofen geholt. Nicht alle Teilnehmer kennen sich von früheren Treffen, sondern sahen sich in der Küche von Sabine Walcher zum ersten Mal.

Kornmann hatte sich aus gesundheitlichen Gründen und auf Anraten eines Heilpraktikers vor drei Jahren dazu entschlossen, seine Ernährung auf vegan umzustellen und lebt heute beschwerdefrei. Der frühere Online-Marketing-Manager hatte sich dann zum Ernährungsberater umschulen lassen. „Mir geht es auch darum, die Menschen hinter dem veganen Kochkreis kennenzulernen“, nannte er sein Motiv zur Teilnahme.

Aktuell möchte Initiatorin Ute da Silva Robazza den beteiligten Personenkreis ausdehnen und sucht weitere Menschen mit Interesse an einer veganen Lebensweise.

Gerne können sich diese bei ihr per E-Mail melden. „Die Teilnahme an den Monatstreffen ist nicht verpflichtend. Jeder kommt dann, wenn es in sein Leben passt“, erklärte sie. „Wir freuen uns auch über Leute, die das vegane Kochen einfach einmal kennenlernen möchten.“