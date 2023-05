„Varreler Markt“ lockt Besucher mit buntem Programm

+ © Rainer Jysch Varreler Markt auf dem Gelände vom Gut Varrel © Rainer Jysch

Essen, Trinken und Plauschen unter freiem Himmel, das war am Wochenende beim gut besuchten Varreler Markt auf dem Gutsgelände möglich. Die Mitglieder des Sparclubs für Heimat- und Brauchtumspflege „Varreler Krug“ hatten ihr jährliches Fest bei besten Wetterbedingungen organisiert.

Stuhr – „Wir haben Glück. Der Hauptdarsteller ist das Wetter“, zeigte sich Alexander Carapinha Hesse, Vorsitzender des Sparclubs, am Samstag hochzufrieden.

Am ersten Tag der Veranstaltung trafen sich zahlreiche Verkäufer und Schnäppchenjäger auf dem Flohmarkt rund um die Gutsscheune. Am Nachmittag sorgte der Capstan-Shanty-Chor für musikalische Unterhaltung, während sich die Zuhörer Kaffee und Kuchen schmecken ließen. Am Abend verwandelte sich die große Halle in die Scheunendisco mit DJ Kai Behrends an den Reglern. Für die passende Lichtshow sorgte Andreas Paul aus Bassum.

+ Varreler Markt auf dem Gelände vom Gut Varrel © Rainer Jysch

Etwa 1000 Gäste feierten die „Varrel at Night“ genannte Party in der rappelvollen Scheune bis in die frühen Morgenstunden. Der Sonntag startete mit einem Frühkonzert der Musikfreunde der Gemeinschaft Stuhr, die zum Frühschoppen aufspielten. Zeitgleich startete die große Blumentombola, bei der sich für den Lospreis von einem Euro noch die letzte Gelegenheit ergab, für die Mutter ein Blumengeschenk zu gewinnen.

Gegen Mittag boten fleißige Helfer des Sparclubs Erbsensuppe an. 70 Liter waren dafür vorbereitet worden, etwa 200 Portionen, wie an der Theke zu erfahren war. Während in der Scheune Mitarbeiter des Bremer Tors für den Getränkenachschub sorgten, waren auf dem Freigelände mobile Speisen- und Getränkeanbieter postiert. Text und Fotos: Rainer Jysch