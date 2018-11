Gäste mit Bach und Mozart begeistert

Réka Viktória Lélek an der Violine: Die Konzertmeisterin der Klassischen Philharmonie Nordwest präsentiert sich in der ausverkauften Varreler Gutsscheune als Solistin mit einem Stück von Johann Sebastian Bach.

Varrel - Von Rainer Jysch. Mit ihrem beliebten und schon traditionellen Herbstkonzert konnten die Musiker der Klassischen Philharmonie Nordwest unter der Leitung von Ulrich Semrau am Sonnabend das Publikum in der ausverkauften Varreler Gutsscheune erneut begeistern. Auf dem Programm standen Stücke der Komponisten Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart.

Das normalerweise am Ende einer Aufführung vorgesehene Solistenkonzert nahmen die Musiker vorweg und stellten das Solo von Violinistin Réka Viktória Lélek an den Anfang. „Das hat den Grund, dass unsere Konzertmeisterin, die heute als Solistin auftritt, natürlich auch bei den anderen Stücken gerne mitspielt, aber vorher nichts anderes vortragen möchte. Insofern haben wir ihren Wunsch erfüllt, mit dem Konzert in E-Dur von Johann Sebastian Bach zu beginnen“, erläuterte Dirigent Ulrich Semrau die etwas ungewohnte Zusammenstellung des Programms. „Dieses Stück ist – auch der Zeit angemessen – ohne Dirigenten. Die Leitung wird unsere Solistin Réka Lélek selbst übernehmen“, verabschiedete sich Semrau einstweilen von der Bühne und überließ das Terrain der Solistin und einigen Streichern. Dirigent, Bläser und Schlagwerk des Orchesters hatten unterdessen Pause.

Die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts für Violine und Orchester entstandene Komposition zählt zu Bachs bekanntesten weltlichen Stücken. Réka Viktória Lélek gelang es ausgezeichnet, das dreisätzige Werk mit ihrer Violine und dem kleinen Orchester zu präsentieren. Auch schwierige Passagen meisterte die 31-Jährige virtuos und erntete für den Vortrag stürmischen Applaus. Geboren in Ungarn, begann Lélek bereits mit sieben Jahren Geige zu spielen. Ihr Studium an der Musikakademie in Budapest schloss sie 2011 mit Diplom und Auszeichnung ab. Inzwischen blickt die Musikerin auf eine auch international rege Orchestertätigkeit zurück. Seit 2014 ist sie Konzertmeisterin der Klassischen Philharmonie Nordwest.

Mit ausgewählten Werken aus Wolfgang Amadeus Mozarts Repertoire setzte Semrau nun mit vollständigem Orchester das Programm fort. Zunächst spielten die Musiker die Sinfonie Nr. 38 in D-Dur, die aufgrund der ersten Spielstätte auch „Prager Sinfonie“ genannt wird. In der Goldenen Stadt ging die Uraufführung im Januar 1787 über die Bühne.

Im zweiten Teil des Konzertes brachte das Orchester die Serenade Nr. 9 in D-Dur mit dem Beinamen „Posthornserenade“ zu Gehör, die Mozart 1779 vollendet hatte. „Warum das Stück so genannt wird, werden Sie gleich noch erkennen“, kündigte Semrau an. Das Werk hatte das Musikgenie zur Abschlussfeier der Studenten an der Universität seiner Heimatstadt Salzburg komponiert. Die Serenade in sieben Sätzen lebt vor allem von der Vielseitigkeit musikalischer Finessen, die Mozart in seine Komposition einfließen ließ. So enthält insbesondere der dritte und sechste Satz Soli unter anderem für Querflöte, mit denen auf der Varreler Bühne die Flötistinnen Johanna Preuß (31) und Kanae Abe (33) überzeugten. Am Schluss konnten sie einen anerkennenden, verdienten Sonderapplaus von den Zuhörern einheimsen.

Die Klassische Philharmonie Nordwest ist schon seit Langem aus dem Kulturprogramm der Region nicht mehr wegzudenken.

Auch im Bereich der Förderung junger Musiker setzt das Orchester deutliche Zeichen. „Ich freue mich sehr, dass wir uns nach längerer Zeit wieder intensiv mit den beiden Komponisten auseinandersetzen. Ihre Musik ist die Basis unseres Schaffens“, so Ulrich Semrau. Erfreut war auch das Varreler Publikum, das angesichts des sehr unterhaltsamen Abends alle Interpreten mit einem herzlichen Applaus und Bravo-Rufen bedachte.